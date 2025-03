Vivere nel Vulcano, presentazione martedì 18 a Pozzuoli

- pubblicità -

È tutto pronto per la presentazione della IV rassegna di “Vivere nel Vulcano”, che si terrà martedì 18 marzo alle ore 16.00 presso l’Accademia dei Campi Flegrei di Pozzuoli (Via Campi Flegrei,12).

Il focus 2025 sarà dedicato ai “miti infernali, i rimandi letterari, le devozioni e l’alto valore scientifico nel fascino immortale dei Campi Flegrei (Na) e di Rocca San Felice (Av)”.

La rassegna nata nei Campi Flegrei ha visto negli anni confrontare diversi geositi della Campania. Quest’anno sono stati scelti due luoghi raccontati nel VI e VII libro dell’Eneide, come i due ingressi agli inferi campani ovvero le Mefite dell’Alta Irpinia e il lago Averno di Pozzuoli. Due laghi di origine diversa, uno sulfureo e l’altro vulcanico, per uno studio approfondito del patrimonio geologico, naturalistico e antropologico per una kermesse all’insegna dell’inclusione sociale, culturale, scientifica e scolastica che coinvolge studenti e adulti con laboratori di geologia, ceramica antica e fotografia delle Scienze Naturali, con mostre, presentazioni e con e visite guidate teatralizzate.

La rassegna “Vivere nel Vulcano” a carattere scientifico-divulgativa ideata dai giornalisti Anna Russolillo e Franco Foresta Martin è curata insieme ai professori di Geomorfologia Valerio Agnesi, Pietro Aucelli, Michele Sisto, al vulcanologo INGV Sandro de Vita, alla presidente di Lunaria Onlus A2 Federica Russolillo, l’archeologa Anna Abbate e Sonia Gervasio e al presidente di InfoIrpinia Francesco Celli.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il direttore Osservatorio Vesuviano (INGV) Mauro Di Vito, il presidente Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, Francesco Maisto, l’assessore alla Pubblica Istruzione di Pozzuoli Vittorio Festa, il direttore dei B.C. della Diocesi di Pozzuoli Roberto della Rocca, la presidente Associazione Lunaria Onlus A2 Federica Russolillo, la dirigente della IV Pergolesi di Pozzuoli, Francesca Coletta e le docenti della Pergolesi, Maria Rosaria Russo, Anna Maria Relvini ed Elisa Scamardella. Modera il giornalista Gianni Ambrosino.

Seguirà l’incontro sui “Miti, leggende e storie della Geologia nei Campi Flegrei” dove interverranno il geologo ricercatore INGV Franco Foresta Martin, lo storico Antonio Di Fiore e l’archeologa Maria Teresa Moccia Di Fraia. A moderare l’incontro sarà la professoressa Gea Palumbo.

La Kermesse promossa dall’associazione Lunaria A2 gode del patrocinio patrocinio della Regione Campania, dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, dell’Associazione italiana di Vulcanologia, del Consiglio Regionale della Campania, della Diocesi di Pozzuoli, dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, del Comune di Pozzuoli, del Comune di Monte di Procida, del Comune di Quarto, del Comune di Procida, del Comune di Rocca San Felice, dell’associazione Villaggio Letterario, del Gruppo Archeologico Kyme, dell’Accademia dei Campi Flegrei, dell’associazione InfoIrpinia, della Pro Loco Ansanto, dell’associazione Vela Latina, della Rotta di Enea, della Proprietà di Vivara Diana. La manifestazione è sponsorizzata da “Aramakè Experience Lago Averno”. “Il Capitano 1890 di Pozzuoli”, “Il Blamangieri di Arco Felice”, “Pescato e Mangiato di Pozzuoli” e “Villa Elvira Tenuta San Vito”.