Voci dalla Bella Piazza, mercoledì 1 a cura di Migrantour

Una piazza che cambia volto, tra rigenerazione urbana e pluralità di voci. È questo il cuore di “Voci dalla Bella Piazza”, la nuova passeggiata di Migrantour Napoli che dal 1° ottobre 2025 conduce alla scoperta delle trasformazioni in corso a Piazza Garibaldi, cuore pulsante e porta d’ingresso di Napoli.

L’iniziativa è organizzata da Casba Soc. Cooperativa Sociale, in collaborazione con il progetto di rigenerazione urbana e sociale La Bella Piazza, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni.

Il nuovo itinerario racconta le storie di chi vive e attraversa la piazza e le trasformazioni avviate con il percorso di rigenerazione urbana, intrecciando memoria, punti di vista e cambiamento. Parte dalla nuova Portineria Garibaldi, spazio civico e punto di accoglienza, dove sarà possibile ascoltare la voce di operatori e operatrici impegnati quotidianamente nella cura degli spazi comuni, nella manutenzione del verde e degli spazi di gioco, nella costruzione di luoghi che restituiscono vitalità e senso di comunità alla piazza. Il cammino si snoda poi tra botteghe, mercati e luoghi di culto, aprendosi ai luoghi della migrazione, in continuità con l’esperienza di Migrantour Napoli che dal 2015 accompagna cittadini e visitatori a conoscere la città attraverso gli occhi dei suoi abitanti di origine straniera.

Gli appuntamenti di “Voci dalla Bella Piazza” sono in programma mercoledì 1, 8 e 22 ottobre; mercoledì 12 e 26 novembre; mercoledì 3 dicembre. Inizio ore 10:00, durata circa due ore. Ritrovo presso la Portineria Garibaldi. La partecipazione è gratuita.

Per informazioni e prenotazioni: info@coopcasba.org .