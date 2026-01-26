Volti e voci di donne tra Pompei e Roma, due giorni di convegno

- pubblicità -

Nelle giornate del 29-30 gennaio, presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, si terrà il convegno “Volti e voci di donne tra Pompei e Roma”, promosso dal Parco insieme all’Università degli studi di Padova.

L’occasione di confronto scientifico prende spunto dalla chiusura della mostra “Essere donna nell’antica Pompei”, visitabile presso la Palestra grande degli scavi fino al 31 gennaio 2026.

Il convegno, che vedrà la presenza di ricercatori di spicco in ambito nazionale e internazionale, si inserisce nel filone dell’attenzione per il mondo antico andando a indagare vite non sempre messe in luce dalla storiografia ufficiale, ma che appaiono continuamente in filigrana. A quel mondo femminile sommerso fatto di schiave, matrone, bambine, imperatrici e imprenditrici è dedicato il dibattito.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per registrazione inviare una mail a mpcongress@mpcongress.it