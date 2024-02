𝐀𝐮𝐭𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨, 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚–𝐒𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧𝐢: 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨𝐮𝐧𝐢𝐭𝐨: 𝐢𝐧𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞. 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚

Ad aprire i lavori รจ stato Longo che ha informato i presenti sullo stato dellโ€™arte e palesato una evidente insoddisfazione generale sullโ€™operato di questo esecutivo sul tema del trasporto merci.

Unโ€™insoddisfazione dovuto da tanti fattori e sullโ€™atteggiamento di non intervenire sulle problematiche che piรน di tutte toccano lโ€™autotrasportato in particolar modo sulle note criticitร .

Tra queste i tempi di pagamento, la certezza del credito, i tempi di carico e scarico, il principio della proporzionalitร che non viene applicato, la carenza dei conducenti e le difficoltร nel conseguire la CQC, il costo di esercizio e le tariffe minime. Su questo ultimo aspetto si รจ aperto un caloroso dibattito per le difficoltร e la denuncia di viaggiare a costi non competitivi e dunque con tariffe fuori mercato.

A seguire lโ€™intervento di Caturano che ha esordito โ€œbisogna individuare un metodo automatico affinchรฉ i costi di sicurezza siano applicati, in quanto la nostra categoria รจ la parte debole nella contrattazione con i committenti e non riesce a recuperare nemmeno i costi sostenuti per i noliโ€.

A chiudere i lavori Annunziata, il quale ha dichiarato โ€œinvito tutti i colleghi trasportatori a tenere alta lโ€™attenzione ed essere pronti alla mobilitazione nel caso in cui non si individuino la soluzione alle problematiche mosse dalla categoriaโ€.

Longo ha annotato tutte le difficoltร esplicitate dai tanti autotrasportatori presenti e proposto, attraverso una piattaforma di formulazione di idee e proposte, un incontro con il Ministro Salvini in Campania per avere un dibattito e far valere il peso della Campania nel settore del trasporto.