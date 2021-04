1 maggio, Cub: 11 piazze in tutta Italia si mobilitano, in Campania a Pompei.

In questo Primo maggio, ancora una volta segnato dalla pandemia, la CUB promuove in tutta Italia una giornata di mobilitazione la più unitaria possibile per dare voce al mondo del Lavoro e ai vari movimenti impegnati quotidianamente per la giustizia sociale.

Undici piazze (Milano, Torino, Firenze, Pompei, Ragusa, Catania, Pisa, Roma, Palermo, Messina e Brescia) in cui i lavoratori e le lavoratrici si possano esprimere: “Portare il nostro Paese fuori dalla crisi è possibile – dichiara Marcelo AMENDOLA, segretario Nazionale CUB – ma lo si deve fare in sicurezza. Lavoro, Salute e garanzie di un reddito dignitoso devono tornare ad essere il fulcro dell’azione politica e della pratica sindacale”.

“Si devono affrontare le gravi conseguenze economiche della crisi in atto all’insegna dell’equità e della redistribuzione, chiamando i più ricchi a sostenerne il peso – prosegue Marcelo AMENDOLA – È inoltre necessario affrontare e risolvere le crisi aziendali come Ilva, Alitalia, Embraco, Iveco senza svendere il nostro patrimonio industriale e recuperando una prospettiva operativa nei settori manifatturieri ad alto valore”.



Un rilancio che va realizzato in sicurezza, ribadisce la CUB: “Questo significa che occorre agire per risollevare il welfare pubblico (Sanità, Istruzione, Assistenza e Previdenza) massacrato in anni di tagli selvaggi all’insegna dell’austerità”.

Le piazze mobilitate per la giornata del 1° maggio saranno:

– Milano, Largo Cairoli H 14:30

– Torino, piazza Castello H 9:30

– Firenze, piazza SS. Annunziata H 15:30

– Pompei, piazzale del Santuario di Pompei H 10:00

– Ragusa, piazza San Giovanni H 10:00 – 13:00

– Catania, Via Etnea, H 10:00

– Pisa, ospedale Cisanello H 12:00

– Roma, piazza SS. Apostoli H 10:00

– Palermo, Teatro Massimo H 9:30 – 13:30

– Messina, piazza Unione Europea H 11:00

– Brescia, piazza Duomo H 9:30