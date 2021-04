1 maggio, i leader sindacali incontrano don Mimmo Battaglia.

I segretari generali Cgil, Cisl e Uil di Napoli – Nicola Ricci, Giampiero Tipaldi e Giovanni Sgambati – e la segretaria Cisl Napoli Melicia Comberiati, insieme al Direttore della Pastorale del Lavoro, Antonio Mattone, hanno incontrato questa mattina l’Arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia.

Nel corso della riunione è stata ribadita l’esigenza di proseguire sulla strada della collaborazione tra Chiesa, parti sociali, istituzioni, volontariato e enti no profit, che metta le persone e le comunità in cui vivono al centro di ogni speranza e progetto di rilancio e crescita, nel segno della responsabilità e della coesione sociale, soprattutto per la fase delicata che Napoli e la sua provincia stanno vivendo.

Per Cgil, Cisl e Uil Napoli solo un percorso comune, fatto di dialogo, di confronto e di corresponsabilità, può consentire di affrontare e di vincere le tante vertenze con cui è alle prese Napoli e l’intero territorio provinciale, anche attraverso la condivisione di obiettivi che già vedono il sindacato in sinergia con l’associazionismo laico e religioso impegnato nel sociale.

L’incontro di oggi fa da preludio a quello in programma il prossimo 27 aprile alle ore 12.00, quando in occasione della Festa di San Giuseppe Lavoratore, sarà celebrata la Santa messa all’ospedale dei Pellegrini. (ANSA).