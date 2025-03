4 le aziende della Campania premiate ai Credit Reputation Award 2025

- pubblicità -

Sono più di centotrenta le aziende italiane premiate ai Credit Reputation Awards 2025, che consacrano le imprese che si sono distinte nel 2024 per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli Istituti di credito: organizzato da MF CentraleRisk, l’evento ha raccolto a Milano le tantissime imprese che hanno saputo coniugare affidabilità finanziaria con scelte strategiche e un approccio consapevole, affermandosi come esempi di eccellenza nei rapporti con i partner bancari e nella sostenibilità economica. La quarta edizione dei CR Award, patrocinata dalle principali associazioni di categoria CFO, Tesorieri, Risk Manager come, ANDAF, AITI, ACMI e ACEF e accompagnata da aziende, come MasterCard, 4Planning, Noverim e WB Advisors, ha visto salire sul palco imprese di ogni regione, dimensione ed industry. Il riconoscimento si distingue per la sua oggettività, infatti viene conferito analizzando i dati, 2024 provenienti della Centrale Rischi di Banca d’Italia. Non c’è una giuria è un algoritmo che scientificamente attribuisce quale impresa ha le caratteristiche di “Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario”. Acciaio, retail servizi, moda e manufacturing: la puntualità delle aziende premiate, – sempre più numerose se pensiamo alle 68 della prima edizione – è il segno tangibile di una più grande consapevolezza e impegno verso il raggiungimento di uno standing di affidabilità necessario per crescere in un contesto economico sempre più competitivo.

Anche in Campania cresce la consapevolezza e l’impegno delle imprese locali per costruire una solida stabilità finanziaria, necessaria in un mercato sempre più competitivo. Una conferma su tutte è SIDERALBA S.P.A. di Acerra (NA), già premiata nella passata edizione, leader in Italia nella lavorazione del coil zincato per l’edilizia e l’agricoltura e sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità, con 4 siti produttivi in Italia e Tunisia.

Tre sono poi le nuove aziende che si sono distinte per i meriti finanziari per il primo anno:

MANGIMI LIVERINI SPA di Telese Terme (BN) che dal 1969 produce alimenti per animali da reddito offrendo una vasta gamma di prodotti innovativi dedicati agli allevamenti ed alle rivendite, con particolare attenzione al rispetto della natura.

che dal 1969 produce alimenti per animali da reddito offrendo una vasta gamma di prodotti innovativi dedicati agli allevamenti ed alle rivendite, con particolare attenzione al rispetto della natura. MIRIADE S.p.A. di Napoli , l’azienda che da oltre vent’anni crea accessori femminili che uniscono eleganza, glamour e accessibilità. Grazie a marchi iconici, come Miriade, Byblos e Valentino, ogni accessorio è il risultato di un perfetto equilibrio tra innovazione, tradizione e comfort.

, l’azienda che da oltre vent’anni crea accessori femminili che uniscono eleganza, glamour e accessibilità. Grazie a marchi iconici, come Miriade, Byblos e Valentino, ogni accessorio è il risultato di un perfetto equilibrio tra innovazione, tradizione e comfort. SMS ENGINEERING di Napoli: una piccola impresa tecnologica ma la più innovativa d’Italia con oltre 30 premi di Innovazione ed Eccellenza in 27 anni di attività. Software House e System Integrator, l’azienda offre soluzioni ICT, frutto di 20 anni di esperienza, che migliorano processi e performance in vari settori, proponendo innovazione su misura per ogni esigenza.

“E’ stato un onore premiare le quattro aziende campaneI dati di Centrale Rischi possono davvero fare la differenza rispetto a quelli di bilancio nel valutare l’affidabilità di un’azienda” racconta Massimiliano Bosaro, fondatore e AD di MF Centrale Risk. “I Credit Reputation Awards vengono assegnati sulla base di un modello di scoring rispettoso dei benchmark di mercato in termini di AUC e Gini Index, come richiedono gli studi della Banca d’Italia per la valutazione del merito di credito delle imprese”.