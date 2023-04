A Nola il Consiglio regionale della Uil Pensionati Campania.

“La crescita della UilP per la crescita della Uil”: questo lo slogan del Consiglio regionale della Uil Pensionati Campania, che si è svolto stamane all’Hotel Dei Platani a Nola.

Tanti i temi sul tavolo dell’incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo, il segretario generale Uil Campania Giovanni Sgambati e il segretario generale Uil Pensionati Campania Biagio Ciccone. Medicina territoriale, legata anche alla legge della non autosufficienza, problema fiscale, divisione tra assistenza e previdenza, regionalizzazione del sindacato, evasione fiscale, lavoro sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso dell’iniziativa, durante la quale si è anche votato per l’allargamento della segreteria Uilp Campania, a cui si sono aggiunti Osvaldo Nastasio e Stefania Esposito.

“Tra le questioni che ci stanno più a cuore c’è il problema fiscale, che è di importanza nevralgica per i pensionati e per i lavoratori – ha sottolineato Biagio Ciccone – Continua, inoltre, la nostra battaglia per l’assistenza e la previdenza”. Il segretario generale Uil Pensionati Campania ha, poi, evidenziato “i benefici della regionalizzazione del sindacato, che si rendeva necessaria e che nell’ultimo anno ha apportato una crescita della Uil Pensionati Campania del 12%”.

Una chiamata alle armi è venuta da Giovanni Sgambati, il quale ha anticipato che si sta valutando “di organizzare, per fine giugno, una iniziativa di mobilitazione popolare che sia di popolo, in risposta ad un governo che non dialoga su tre grandi temi: precariato nel mondo del lavoro, negoziato sulle pensioni ed il capitolo fisco”. Sgambati ha anche auspicato l’unità delle organizzazioni sindacali nell’affrontare un confronto serrato con il Governo su tematiche così importanti. Sul fronte dell’organizzazione della Uil, Sgambati ha evidenziato l’importanza di recuperare gli squilibri territoriali regionali del sindacato, attuando una migliore organizzazione e garantendo una presenza più incisiva grazie ad uno sforzo sinergico tra Uil e Uil Pensionati.

Il segretario nazionale Carmelo Barbagallo ha chiuso il Consiglio regionale unendosi all’appello all’unità dei sindacati di Sgambati e soffermandosi su temi importanti come la legge della non autosufficienza e l’assistenza agli anziani. “Non possiamo accettare – ha detto Barbagallo – che la legge della non autosufficienza non sia finanziata dalla fiscalità generale e non si capisce perché non si utilizzi il Mes, che aveva messo a disposizione 36 miliardi per la sanità”.