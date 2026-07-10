ABC, Manfredi ribadisce natura pubblica

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Il Sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato i sindacati Cgil, Cisl, UIL confederali, di categoria e le Rsu per condividere, prima di assumere le decisioni necessarie, il percorso di trasformazione di ABC da azienda speciale in “ABC Società per azioni Benefit”.

Con questo particolare tipo di forma societaria, la responsabilità sociale diventa parte integrante del modello di business attraverso l’obbligo statutario di utilizzare i profitti per generare impatti positivi sulla società e sull’ambiente.

Trasformazione necessaria per gestione pubblica

Tale trasformazione si rende necessaria per assicurare, nel quadro legislativo attuale, la gestione totalmente pubblica e in house dell’acqua come bene comune.

Questa scelta societaria prevede nello Statuto la totale proprietà pubblica, impedisce la partecipazione di privati e destina le risorse esclusivamente allo scopo sociale, al miglioramento ambientale del territorio e della comunità, in piena trasparenza e controllo.

I sindacati, prendendo atto positivamente della scelta dell’Amministrazione di coinvolgere preventivamente le OOSS nell’incontro a cui hanno partecipato anche gli assessori Baretta e Cosenza, hanno condiviso il percorso e le finalità annunciate, in piena continuità con la esperienza della azienda speciale, e considerano necessario partecipare attivamente, sia nella fase di realizzazione che di successiva gestione della nuova Società.

“ABC deve essere pubblica e solida, con una particolare attenzione alle prospettive di sviluppo – ha sottolineato il sindaco Manfredi – È un lavoro che vogliamo fare insieme ai sindacati, avviando da subito il percorso di trasformazione in Spa al 100 per cento pubblica e le azioni possedute tutte dal Comune di Napoli. L’obiettivo è investire sempre di piùnel miglioramento dei servizi ai cittadini“.

Musto: scelta di responsabilità

“Il percorso di trasformazione di ABC in S.p.A, avviato dall’Amministrazione comunale, rappresenta una scelta di responsabilità, che coniuga la tutela del carattere pubblico del servizio idrico, con la necessità di rendere l’azienda più efficiente, moderna e pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni”. Lo ha detto Luigi Musto, consigliere comunale e presidente della commissione Lavoro, a margine dell’incontro tra sindaco Manfredi, organizzazioni sindacali e categorie del settore idrico.

“Non si tratta di un processo di privatizzazione – ha aggiunto Musto- la nuova società sarà interamente a capitale pubblico, con il divieto di ingresso di soggetti privati, e manterrà la propria vocazione di servizio pubblico”. Per il presidente della commissione Lavoro, il nuovo assetto “consentirà anche di superare molte delle criticità che negli anni hanno caratterizzato la gestione dell’Azienda Speciale”.