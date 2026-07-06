ABC, riapre sportello via Ventaglieri

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Una riapertura attesa, richiesta, fortemente voluta. Lo sportello ABC di via Ventaglieri a Napoli torna a vivere e a servire il cuore della città.

A partire da oggi, lunedì 6 luglio, la sede riaprirà ufficialmente al pubblico, garantendo operatività anche nel mese di agosto, salvo la consueta settimana di chiusura aziendale.

Segnale concreto di ascolto dei cittadini

Un segnale concreto di ascolto e attenzione verso i cittadini, che negli anni hanno espresso con forza la necessità di un presidio stabile e accessibile nel centro di Napoli.

Una richiesta condivisa e sostenuta anche dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco, che hanno riconosciuto il valore strategico di questo punto di contatto diretto tra azienda e utenza.

La riapertura dello sportello di Ventaglieri rappresenta uno dei primi, tangibili risultati del nuovo piano assunzionale di ABC, pensato per rafforzare la presenza sul territorio e migliorare la qualità dei servizi per l’utenza. Un passo importante verso un’azienda sempre più vicina alle persone, capace di intercettarne bisogni e aspettative.

Orari

Gli uffici di via Ventaglieri osserveranno gli stessi orari già adottati per la sede di Via Argine:

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle 08:30 alle 12:30.

Martedì: dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Per il periodo estivo, l’operatività delle sedi seguirà questa programmazione:

6 luglio – 7 agosto: entrambe le agenzie (Via Argine e Via Ventaglieri) saranno aperte.

10 -14 agosto: entrambe le sedi rimarranno chiuse per la pausa di Ferragosto.

17 – 31 agosto: sarà operativa esclusivamente la sede di Via Ventaglieri. La sede di Via Argine resterà chiusa.

Da martedì 1° settembre, riprenderà la normale attività in entrambe le sedi, mantenendo gli orari sopra indicati.

Nuovo call center

A questo si affianca un’altra significativa novità: dal 1° luglio è attivo il nuovo call center commerciale ABC, profondamente rinnovato e che sarà progressivamente dotato di funzioni operative avanzate.

Il nuovo numero 081 199 66795, operativo da rete mobile (il numero da rete fissa: 800 884021 resta invariato), non sarà solo dedicato all’assistenza e al concordamento delle date di appuntamento in agenzia, come usualmente fatto negli scorsi anni, ma anche, man mano che in ABC saranno operative le varie sezioni della nuova piattaforma di CRM (Customer Relationship Management), alla gestione diretta delle principali pratiche commerciali: stipula dei contratti, volture, rateizzazione dei crediti e molto altro.

Un sistema integrato che semplifica l’accesso ai servizi e riduce tempi e distanze. È l’inizio di una nuova fase per ABC, che investe su prossimità, efficienza e innovazione per ricostruire un rapporto ancora più solido con i propri utenti.

Dichiarazioni

“Restituiamo alla città un presidio fondamentale, nel cuore di Napoli, rispondendo a una richiesta forte e legittima dei cittadini e dell’Amministrazione. La riapertura di Ventaglieri è un segnale chiaro: ABC sta cambiando passo, mettendo al centro il servizio pubblico e la vicinanza alle persone”, dichiara il Commissario Straordinario Andrea Torino.

“Con il nuovo piano assunzionale e il potenziamento dei servizi, stiamo costruendo un’azienda più moderna, accessibile ed efficiente. Il nuovo call center e la riapertura degli sportelli rappresentano i primi risultati concreti di questo percorso”, aggiunge il Direttore Generale, Sergio De Marco.

ABC prosegue così il proprio impegno per garantire servizi sempre più efficaci, accessibili e in linea con le esigenze della comunità, riportando al centro il valore del contatto diretto con i cittadini.