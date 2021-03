Abilitata la procedura LAEX al Terminal Internodale di Nola.

Presso il Terminal Intermodale di Nola è stata abilitata la procedura LAEX, “Luogo Approvato Export”, che permette a tutte le imprese esportatrici uno sdoganamento delle merci più semplice e vantaggioso. Infatti, tale procedimento consente di far transitare merce nazionale e unionale, destinata all’export, negli spazi “nazionali” del terminal, specificamente individuati dalla Dogana di Nola, prima del successivo controllo AES da qualsiasi dogana comunitaria (Porto Napoli, Salerno, ecc.).

È il nuovo servizio attivato dalla TIN S.p.A. – società controllata al 100% da Interporto Campano S.p.A. – che offre alle imprese, tra i diversi vantaggi, un abbattimento dei costi e dei tempi, in quanto tali operazioni, essendo effettuate “in circuito doganale”, non necessitano di nessun costo di “fuori circuito” o di altra richiesta di preventiva autorizzazione alla competente Dogana.

Operativamente, il Terminal metterà a disposizione un sistema informatizzato da cui i singoli operatori\utilizzatori potranno accertarsi dell’ingresso delle merci in area LAEX (Luogo Approvato Export), in modo tale da permettere agli stessi la trasmissione delle dichiarazioni doganali utilizzando il Fascicolo Elettronico (FE).

L’utilizzo del Luogo Approvato Export del Terminal Intermodale di Nola è liberamente consentito a tutti gli operatori, a patto che questi inoltrino preventivamente una richiesta via e-mail, indicando la sigla container o la targa camion per il non containerizzato. Infine, se richiesto, la TIN può mettere a disposizione delle imprese esportatrici anche il servizio di pesa certificata.