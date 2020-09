Accordo tra RetailPro e Nocera Bros per lo sviluppo di 100 punti vendita Pam nel 2021.

RetailPro S.p.A. – nuova realtà nel panorama del retail nata dalla partnership strategica con Pam Franchising, società di Gruppo Pam – annuncia di aver siglato un importante accordo con Nocera Bros s.r.l. azienda della grande distribuzione con un fatturato di 50 milioni di euro, cinque supermercati ed un cash and carry presenti nel territorio di Napoli e provincia.

L’intesa tra le parti prevede l’ingresso di Nocera Bros s.r.l. nel capitale di RetailPro S.p.A. e il passaggio dei punti vendita del gruppo napoletano sotto l’insegna Pam, in linea con l’ambizioso piano di sviluppo di RetailPro S.p.A. che ha in programma per il 2021 l’apertura di 100 punti vendita nel sud Italia.

A conferma della volontà di attiva partecipazione e forte integrazione al progetto, l’Assemblea di RetailPro ha deliberato l’ingresso in CdA del Dott. Pietro Nocera, quale rappresentante del gruppo Nocera Bros. “Siamo felici di far parte dell’ambizioso progetto di RetailPro con il quale condividiamo valori e visione strategica”. – ha dichiarato Pietro Nocera – “Abbiamo sposato il progetto in toto, condividendone la politica commerciale piuttosto che le scelte innovative che caratterizzeranno il nuovo format punto vendita, in linea con l’obiettivo del nostro gruppo di spostare il focus dello sviluppo verso supermercati diretti”.

“La storia della nostra azienda ha radici profonde nel territorio partenopeo e dagli anni ’60 ad oggi abbiamo creato un rapporto fiduciario con i nostri clienti che ci ha permesso una crescita costante. Costante”. – ha commentato Pasquale Nocera, Amministratore Delegato Nocera Bros. – “Siamo convinti che questo accordo ci permetterà di continuare a garantire un’offerta basata sempre più sulla qualità dei prodotti e dei servizi mantenendo saldi quei valori che sono parte integrante del dna della nostra famiglia da sempre”.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella nostra azienda una realtà importante nel panorama della grande distribuzione napoletana come Nocera Bros. È un accordo che porta ulteriore linfa al nostro programma di sviluppo”. – ha dichiarato Giovanni Domenico Barbano, Direttore Generale e Amministratore Delegato RetailPro – “Stiamo lavorando ad un progetto che vedrà l’effettiva partenza a gennaio 2021 e il fatto che un gruppo come Nocera Bros abbia scelto di esserne parte fin da ora è per noi motivo di soddisfazione, in linea con la nostra idea di sviluppo e, ancora più, di partner ideale per Retail Pro, così come dichiarato qualche tempo fa”.

RetailPro è una NewCO con punti vendita ad insegna Pam dislocati in Area Nielsen 3 e 4, che ha l’obiettivo di gestire una rete di supermercati declinati in format diversi accomunati dalla capacità di offrire soluzioni accessibili a tutti per garantire qualità, convenienza e opportunità.

Una nuova esperienza di spesa per soddisfare i bisogni e i desideri dei propri clienti e, allo stesso tempo, rispondere alle esigenze mutevoli del mercato, con un’offerta variegata comprensiva di prodotti alimentari e non, attraverso una capillare rete commerciale ad insegna unica, con un’innovativa politica di vendita, elevati standard qualitativi nell’offerta dei servizi, ed un ambiente confortevole e moderno.