Action apre il suo 100esimo store italiano a Nola

- Pubblicità -

Action apre il suo 100° negozio a Nola, Napoli, sabato 28 settembre, a soli tre anni dall’apertura del suo primo negozio nel 2021. Nello stesso giorno, il rivenditore discount accoglie il suo 2000° dipendente in Italia.

Con questa apertura, gli abitanti di Nola potranno godere della “Formula Action”: 6.000 prodotti di buona qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo), al prezzo più basso possibile.

- Pubblicità -

Action offre un assortimento in continua evoluzione, con 150 nuovi prodotti sugli scaffali ogni settimana.

Philippe Levisse, Direttore Generale di Action Italia, commenta: “Sono molto orgoglioso che, in poco più di 3 anni dall’ingresso di Action nel mercato italiano, siamo riusciti a raggiungere questo straordinario traguardo con l’apertura del nostro 100° negozio a Nola. Con questa nuova apertura, sottolineiamo il nostro impegno verso il sud Italia, poiché sempre più italiani desiderano vivere l’esperienza unica di Action. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri fornitori”.

Inoltre, in quanto leader nella vendita al dettaglio, Action si sente responsabile del miglioramento continuo dei suoi prodotti, della sua catena di approvvigionamento e delle sue emissioni di CO2. I prodotti migliorano riducendo la loro impronta di carbonio e aumentando la loro circolarità. Il 100% dei prodotti in cotone e il 94% dei prodotti in legno di Action provengono già da fonti sostenibili. Action prevede di raggiungere l’obiettivo del 100% di approvvigionamento sostenibile per i prodotti in legno entro la fine del 2024.

2000° dipendente italiano di Action

Nel nuovo negozio Action di Nola, l’azienda accoglie anche il suo 2000° dipendente italiano. Philippe Levisse commenta: “Le persone sono al centro di Action e siamo molto orgogliosi di raggiungere questo traguardo con l’apertura del nostro negozio oggi. Il nostro successo risiede nell’impegno dei nostri team, e mentre Action cresce, anche i nostri colleghi si sviluppano con noi.”

Con 908 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio presso il Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 22:00.