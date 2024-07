Adesioni alte allo Sciopero Nazionale del 7 luglio 2024

Nella giornata di ieri 7 luglio 2024 è “andata in scena” la prima azione di sciopero nazionale di 4 ore, proclamata dalla Segreteria Nazionale di OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL.

Le alte adesioni registrate, su molti territori si è arrivati a percentuali vicine al 100% con metropolitane chiuse e bus fermi nei depositi, dimostrano la volontà degli Autoferrotranvieri di lanciare un forte messaggio alle Associazioni Datoriali e alle Istituzioni dimostrando, ancora una volta, di condividere le nostre idee partecipando in massa alle nostre azioni sindacali.

A nulla sono serviti “i tentativi di boicottaggio” di talune Aziende, che non mancheremo di denunciare alle Autorità competenti, come del resto inascoltati sono rimasti “i richiami a non scioperare” fatti da parte di alcune sigle sindacali che evidentemente temono la capacità associativa di OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL.

Le condizioni economiche, di sicurezza sul Lavoro e la pessima conciliazione dei tempi di Vita/Lavoro sono alla base della protesta che spinge per un rinnovo contrattuale che recuperi, inoltre, la perdita del potere d’acquisto che le retribuzioni hanno avuto.

GLI AUTOFERROTRANVIERI LO SANNO E SONO CON NOI … FATEVENE UNA RAGIONE!

Siamo convinti che se non arriveranno immediate e convincenti risposte su questi temi, i Lavoratori e le Lavoratrici dei Trasporti non mancheranno di continuare a lottare insieme a noi, aderendo con convinzione anche alle prossime azioni che OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL adotterà subito dopo i periodi di franchigia previsti dalla legge

… perché noi la legge, la conosciamo e la rispettiamo!