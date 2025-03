Agenzia del Demanio e Pompei, incontro per Polverificio

- pubblicità -

L’Agenzia del Demanio e il Parco Archeologico di Pompei hanno incontrato questa mattina investitori privati e stakeholder per illustrare gi obiettivi di valorizzazione del Real Polverificio Borbonico di Scafati (SA) e l’avviso di consultazione di mercato, pubblicato lo scorso 27 gennaio, per raccogliere proposte di riqualificazione di un bene dello Stato di grande valore storico-artistico e identitario, unico per contesto e potenzialità di sviluppo ( https://pompeiisites.org/comunicati/real-polverificio-di-scafati-proroga-della-consultazione-reliminare-per-la-valorizzazione/ ).

L’obiettivo è quello di realizzare, attraverso il partenariato pubblico-privato, un progetto di rigenerazione di un compendio di 15 ettari in una posizione strategica tra Napoli e Salerno, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Pompei, che per dimensioni (29.000 mq coperti e 173.000 metri cubi di volumetrie) e vocazione architettonica, culturale e agricola, ha tutti gli elementi per essere trasformato in un polo di grande attrattività turistico-culturale, ambientale e di ricerca scientifica.

All’evento, che si è svolto oggi presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei e durante il quale è stata annunciata la proroga dell’avviso di consultazione di mercato al prossimo 30 aprile, sono intervenuti il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, il responsabile Unità Grande Pompei, Giovanni Capasso, l’assessore Urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Campania, Bruno Discepolo, Cetti Lauteta, Partner The European House – Ambrosetti S.p.A., e Vincenzo Calvanese, Responsabile Area Tecnica Parco Archeologico Pompei.

L’operazione, promossa dall’Agenzia del Demanio e dal Parco Archeologico di Pompei, si inserisce in una visione di sviluppo integrato e sostenibile, in linea con le strategie nazionali di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ed è stata preceduta da accordi sottoscritti con la Regione Campania, l’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, l’Università degli Studi di Salerno e con il Comune di Scafati per la riqualificazione dell’intera area attraverso un progetto strategico per il territorio e la collettività.

L’evento è stato trasmesso in diretta sul canale YouTube del Parco Archeologico di Pompei e, con il supporto di TEHA Group The European House Ambrosetti, sulla loro piattaforma dedicata ai Servizi di Aggiornamento alle Alte Direzioni.

“Il Real Polverificio Borbonico di Scafati rappresenta un’opportunità unica per gli investitori interessati a un grande progetto di valorizzazione del patrimonio pubblico”, ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. “Coniugando storia, innovazione e sostenibilità, questo intervento mira a trasformare un’area in disuso in un luogo strategico per ospitare un polo turistico-culturale di livello internazionale. Il nostro obiettivo è attrarre partner qualificati e generare valore economico e sociale, nel rispetto della bellezza, dell’identità e della memoria del posto. Il partenariato pubblico-privato è la chiave per rendere questa visione una realtà. Il momento di investire è ora”.

Per il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, “questo progetto è un’opportunità unica per rilanciare un sito di straordinario valore storico e paesaggistico. Il partenariato pubblico-privato può essere la chiave per coniugare conservazione e innovazione, creando un luogo che dialoghi con il grande flusso turistico di Pompei e con le esigenze della comunità locale. È un dovere delle istituzioni, ma anche una grande opportunità per tutti, recuperare e restituire alla fruizione comune un luogo come il Real Polverificio, adeguatamente riqualificato e valorizzato”.