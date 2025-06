Air, 156 nuovi assunti

- pubblicità -

Prosegue il piano di valorizzazione del capitale umano di AIR Campania.

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 11:00, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della IV Commissione Trasporti, Luca Cascone, insieme all’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia, accoglieranno i 156 nuovi assunti presso il deposito dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale a Teverola (CE), in Viale della Logistica (zona ASI).

All’evento parteciperà anche il Curatore fallimentare di CTP S.p.A., Niccolò Abriani.

L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova infrastruttura di AIR Campania, strategica per l’efficienza del servizio e per lo sviluppo della mobilità regionale.