Al via Verso il lavoro alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Un’opportunità per chi è alla ricerca di un impiego, riservata anche a chi non è più giovanissimo.

Un’occasione per candidarsi a nuove posizioni e per potenziare le proprie competenze.

Per tre giorni, da oggi e fino a giovedì prossimo, presso la Mostra d’Oltremare, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli, denominata “Verso il Lavoro”. Al progetto hanno aderito le principali Agenzie per il Lavoro del territorio.

“Quella che offriamo oggi è un’opportunità importante, per coniugare l’offerta di tante imprese e la domanda di tanti che non hanno lavoro”, dice Chiara Marciani, assessore alle Politiche giovanili e lavoro del comune di Napoli.

Tre giorni di confronti e colloqui per valorizzare il proprio percorso professionale e trovare l’occasione giusta. Accessibile a giovani laureati, professionisti in cerca di nuove sfide e chiunque desideri reinserirsi nel mercato del lavoro.

Presente all’evento anche Luigi Musto, presidente Commissione Politiche giovanili e lavoro.

“Grazie a questo appuntamento, che promuoviamo per il secondo anno consecutivo, consentiamo a tante persone di avvicinarsi al mondo del lavoro – ha sottolineato Musto – un’opportunità riservata non solo ai giovani ma a tutte le persone che si trovano in uno stato di difficoltà”.