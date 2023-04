Albo fornitori 4.0: la nuova sfida di Graded per i talenti della Digita Academy.

E’ un progetto di automazione dell’albo fornitori la nuova sfida che Graded propone ai giovani talenti del sesto anno accademico di Digita Academy, edizione che conferma la società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi partner «Platinum» dell’Academy nata dalla partnership tra Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital.

A cimentarsi nel nuovo project work saranno i digiters Simone Tullino e Mattia Alifuoco, entrambi classe 1998, che sono entrati in azienda per lavorare al progetto sotto la guida di un tutor, Gennaro Ardolino, ex studente Digita oggi Chief Information Security Officer e Responsabile Digital Innovation/IT, e di concerto con un team composto sia da ragazzi delle precedenti edizioni dell’Academy che da manager esperti.

Dalla partnership avviata nel 2017 con “Digita” sono nate soluzioni tecnologiche promettenti che Graded ha deciso di implementare anche dopo la conclusione dei project work degli studenti in azienda. Tra queste spiccano il “PV Desk”, un cruscotto di monitoraggio da remoto dell’impianto fotovoltaico realizzato e gestito dall’azienda a Ianova, in Romania; “E-Procurement”, piattaforma di ottimizzazione degli ordini di acquisto e di ricerca fornitori che si è aggiudicata il Premio Innovazione Smau nel 2018; “EMS (Energy Management System) – Smart Farm”, un “cervello” digitale per efficientare le aziende agricole rendendole sostenibili completamente autosufficienti dal punto di vista energetico.