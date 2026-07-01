Alta formazione per dirigenti sindacali, il corso UilCA

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Si è svolto presso la sede della UIL Campania il primo Corso Regionale di Alta Formazione dedicato ai dirigenti sindacali della UILCA Campania, un’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio Regionale guidato dal neo Segretario Generale Mario Rosario Azzaro e dal Segretario Generale Aggiunto Gianluca Faiella.

Obiettivi

L’obiettivo del progetto è rafforzare la preparazione della classe dirigente regionale attraverso un percorso di formazione specialistica, capace di fornire strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del settore del credito e dell’attività sindacale.

Il corso

Articolato in tre giornate, il corso ha riunito dirigenti provenienti da diverse realtà bancarie della Campania, favorendo il confronto, la condivisione di esperienze e l’omogeneizzazione delle competenze sul territorio.

Un’importante occasione di crescita per consolidare la rete dei rappresentanti UILCA e costruire una visione condivisa sulle principali tematiche contrattuali e organizzative.

Contratti e sicurezza

Particolare attenzione è stata dedicata al Contratto Collettivo Nazionale del Credito, in vista dell’avvio delle trattative per il suo rinnovo.

Ampio spazio è stato riservato anche ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del contrasto alla violenza sulle donne in ambito lavorativo. Il confronto tra i partecipanti ha dato vita a un dibattito ricco di spunti e riflessioni, ponendo le basi per futuri percorsi di approfondimento su argomenti sempre più centrali nell’azione sindacale.

Le docenze

Le attività formative sono state curate dai docenti Dario Fierro e Lino Stecchi, componenti del Dipartimento Formazione e Proselitismo.

Il programma è stato inoltre arricchito da un modulo dedicato alla comunicazione, tenuto dal responsabile del Dipartimento Comunicazione, Gennaro Di Franco, che ha approfondito l’importanza di una comunicazione efficace quale strumento fondamentale per l’attività sindacale.

Investire sulle competenze

Con questa prima edizione, la UILCA Campania inaugura un percorso destinato a diventare un appuntamento stabile della formazione sindacale regionale, confermando la volontà di investire sulle competenze dei propri dirigenti per affrontare con preparazione, unità e visione le sfide che attendono il settore del credito nei prossimi anni.

Mario Rosario Azzaro, sottolinea che “la formazione è un investimento strategico per rafforzare l’organizzazione sindacale. In un contesto di profondi cambiamenti nel settore del credito, assume rilevanza una classe dirigente competente e preparata. Il corso rappresenta l’avvio di un percorso formativo strutturale che, da settembre, sarà esteso anche ai settori assicurativo ed esattoriale, con l’obiettivo di potenziare le competenze e offrire una rappresentanza sindacale sempre più qualificata e vicina ai territori”.