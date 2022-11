Ambiente e sostenibilità, le proposte di Innovhub SSI sul packaging al congresso internazionale di Napoli del 24 e 25 novembre.

Life Cycle Thinking per il packaging sostenibile. Ne ha parlato Innovhub SSI al congresso internazionale di Napoli del 24 e 25 novembre, “4th International Congress on Advances in the Packaging Industry. Sustainability: Products and Processes”, dedicato all’innovazione tecnologica nell’industria del packaging, con un intervento di Graziano Elegir, responsabile Aree Carta e Seta/Tessile, dal titolo “The concept of life cycle thinking applied to innovative multi-material paper based packaging”. Al centro dell’attenzione il tema della sostenibilità. Il congresso ha messo a confronto il mondo accademico e della ricerca con il mondo industriale dell’intera filiera del packaging, dai produttori di materie prime agli utilizzatori finali. Informazioni al link.

Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria s.r.l., è il centro nazionale di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico che opera in diversi ambiti industriali, dall’energia al settore alimentare, e più in generale al manifatturiero avanzato dei distretti italiani, passando per le biotecnologie, le nanotecnologie e la bioeconomia. Fa parte di Enterprise Europe Network, rete che nasce nel 2008 per volontà della Commissione Europea, per il supporto all’internazionalizzazione e all’innovazione di aziende e centri di ricerca e che si avvale di 700 partner distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo.