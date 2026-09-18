America’s Cup, ADM presenta linee guida per semplificazioni doganali

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Il prossimo 22 settembre a Napoli, presso la Sala delle Grida della Camera di Commercio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presenterà le linee guida per le procedure doganali semplificate e le agevolazioni fiscali per la nautica predisposte in vista della 38ª America’s Cup, in programma nel luglio 2027.

L’iniziativa

L’iniziativa offrirà a operatori, imprese e stakeholder del settore nautico un quadro operativo delle misure pensate per agevolare l’ingresso e la movimentazione di merci, attrezzature sportive, mezzi nautici e materiali destinati alla manifestazione, garantendo al contempo sicurezza, controlli efficaci e fluidità dei traffici internazionali.

La gamma delle misure di semplificazione e facilitazione predisposte da Governo e ADM sono contenute in una guida per i Teams dell’America’s Cup, disponibile sul sito istituzionale dell’agenzia nella versione italiana e inglese.

Partecipazioni

All’iniziativa prenderanno parte il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il Sottosegretario di Stato, Sandra Savino, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.

Nel corso dell’incontro il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, e la Direttrice Territoriale Campania, Maria Alessandra Santillo, illustreranno le misure messe a punto da ADM per agevolare la gestione dei flussi internazionali di merci, attrezzature sportive, mezzi nautici e materiali destinati alla competizione, nonché le opportunità offerte dal quadro fiscale a sostegno del comparto nautico.

Contrasto alla contraffazione ed altri tipi di illecito

L’evento sarà inoltre l’occasione per approfondire le attività di prevenzione e contrasto agli illeciti connessi alla manifestazione, come la contraffazione dei marchi o la manipolazione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di coniugare semplificazione, efficienza dei traffici e tutela della legalità.

La gamma di interventi introdotti da ADM per la prevenzione dei fenomeni fraudolenti sarà coordinata dalla Direzione Antifrode, diretta dal consigliere Sergio Gallo.