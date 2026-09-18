America’s Cup, ADM presenta linee guida per semplificazioni doganali

Il prossimo 22 settembre a Napoli, presso la Sala delle Grida della Camera di Commercio, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presenterà le linee guida per le procedure doganali semplificate e le agevolazioni fiscali per la nautica predisposte in vista della 38ª America’s Cup, in programma nel luglio 2027.
L’iniziativa
L’iniziativa offrirà a operatori, imprese e stakeholder del settore nautico un quadro operativo delle misure pensate per agevolare l’ingresso e la movimentazione di merci, attrezzature sportive, mezzi nautici e materiali destinati alla manifestazione, garantendo al contempo sicurezza, controlli efficaci e fluidità dei traffici internazionali.
La gamma delle misure di semplificazione e facilitazione predisposte da Governo e ADM sono contenute in una guida per i Teams dell’America’s Cup, disponibile sul sito istituzionale dell’agenzia nella versione italiana e inglese.
Partecipazioni
All’iniziativa prenderanno parte il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il Sottosegretario di Stato, Sandra Savino, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola.
Nel corso dell’incontro il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, e la Direttrice Territoriale Campania, Maria Alessandra Santillo, illustreranno le misure messe a punto da ADM per agevolare la gestione dei flussi internazionali di merci, attrezzature sportive, mezzi nautici e materiali destinati alla competizione, nonché le opportunità offerte dal quadro fiscale a sostegno del comparto nautico.
Contrasto alla contraffazione ed altri tipi di illecito
L’evento sarà inoltre l’occasione per approfondire le attività di prevenzione e contrasto agli illeciti connessi alla manifestazione, come la contraffazione dei marchi o la manipolazione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di coniugare semplificazione, efficienza dei traffici e tutela della legalità.
La gamma di interventi introdotti da ADM per la prevenzione dei fenomeni fraudolenti sarà coordinata dalla Direzione Antifrode, diretta dal consigliere Sergio Gallo.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.