America’s Cup, Confesercenti fa i conti: un indotto di 124 milioni

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L’arrivo delle Regate Preliminari della Louis Vuitton America’s Cup sta generando un impatto economico senza precedenti per Napoli. Secondo le stime del Centro Studi di Confesercenti Campania, la città sta vivendo un vero boom turistico e commerciale, con numeri che superano le aspettative della vigilia.

320mila visitatori “alto‑spendenti” per le regate

Le presenze legate direttamente all’evento velico sono stimate in 80mila al giorno, per un totale di 320mila turisti con capacità di spesa elevata. Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, sottolinea come l’America’s Cup abbia portato Napoli “al centro delle attenzioni mondiali”.

Spesa alberghiera tra 60 e 73 milioni

I visitatori orientano le prenotazioni soprattutto verso hotel a 4 e 5 stelle, con una spesa media di 230 euro al giorno. Per soggiorni tra le tre e le quattro notti, la sola componente alberghiera genera un fatturato compreso tra 60 e 73 milioni di euro.

Ristorazione: 32 milioni di euro

La spesa serale media è di 100 euro a persona, per un totale di circa 32 milioni di euro destinati alla ristorazione. Un flusso che conferma la capacità attrattiva dell’evento anche oltre il perimetro sportivo.

Indotto complessivo: 124 milioni in 15‑20 giorni

Tra appassionati, addetti ai lavori e aziende del settore vela, l’indotto generato nel periodo di permanenza sul territorio (15‑20 giorni) raggiunge 124 milioni di euro, includendo ospitalità, servizi, logistica e attività collegate.

Il weekend di settembre porta altri 600mila turisti

Parallelamente alle regate, Napoli si conferma una delle mete più richieste del turismo italiano ed europeo: 600mila presenze previste nell’ultimo weekend di settembre e oltre 100 milioni di euro di fatturato aggiuntivo

Sommando i due flussi, dal 24 al 27 settembre la città accoglierà circa 920mila persone, oltre agli 80mila addetti ai lavori dell’America’s Cup.

Totale: 225 milioni di euro nelle casse delle imprese locali

Considerando anche commercio, servizi e moda, il fatturato complessivo immesso nell’economia cittadina raggiunge 225 milioni di euro. Un risultato che, secondo Schiavo, “alimenta l’economia sana del territorio”.

Una vetrina globale da 75 milioni di spettatori

Lo studio Deloitte stima che l’evento garantirà a Napoli una platea mondiale di 75 milioni di persone, in 20 Paesi collegati. Per Schiavo, si tratta di “una visibilità unica”, capace di mostrare non solo le bellezze del Golfo, ma anche “la capacità organizzativa, i servizi, la tecnologia e l’accoglienza” della città.

“Questa è la vera immagine di Napoli, non quella raccontata per anni”, conclude Schiavo.