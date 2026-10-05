America’s Cup, impatto economico rivisto al rialzo, tra 1,4 e 1,7 miliardi

- pubblicità -

L’impatto economico della 38ª America’s Cup, in programma dal 22 maggio 2027 a Napoli, cresce sensibilmente: dalle stime iniziali di 1,2 miliardi, si passa ora a un range compreso tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro.

Il nuovo dato è stato presentato al 66° Salone Nautico di Genova durante una conferenza con Mario Pozzi, capo della segreteria tecnica del ministro per lo Sport, Marzio Perrelli, CEO dell’America’s Cup Partnership, e Marco Monsurrò, vicepresidente di Confindustria Nautica con delega all’evento.

Perrelli: “Napoli aggiunge valore all’America’s Cup”

Perrelli ha sottolineato come la tappa partenopea rappresenti un unicum nella storia della competizione:

«L’America’s Cup a Napoli sarà tra gli eventi sportivi più importanti al mondo. Napoli aggiunge valore all’America’s Cup e l’America’s Cup aggiunge valore a Napoli».

Il CEO ha confermato che i team stanno progressivamente raggiungendo Bagnoli, dove l’AC75 francese è già arrivato. Le basi saranno completate nei prossimi mesi e inizieranno gli allenamenti. Non sono previste ulteriori regate preliminari prima del 22 maggio, ma si lavora a iniziative collaterali: uscite in mare, prove tecniche, cambi di equipaggio.

Per la prima volta nella storia della competizione, dal 22 maggio 2027 ci saranno due giorni di regate di flotta.

Pozzi: “+17% di tesserati FIV in Campania durante la preliminare”

Pozzi ha evidenziato un dato significativo: nella settimana della regata preliminare a Napoli, la Federazione Italiana Vela ha registrato un +17% di nuovi tesserati in Campania, soprattutto under 14. Un risultato che conferma l’effetto volano dei grandi eventi sportivi.

Il commissario straordinario ha varato un nuovo cronoprogramma: consegna delle piattaforme ai team entro due mesi, completamento degli hangar a cura delle singole squadre, presenza di tutti i team a Bagnoli entro gennaio 2027.

Pozzi ha ricordato anche gli investimenti infrastrutturali: 15 milioni di euro per la nuova stazione della metro di Bagnoli, operativa entro il 2027; potenziamento della linea ferroviaria Roma–Napoli, con l’obiettivo di garantire un collegamento in 1 ora e 10 minuti, più 15 minuti per raggiungere il villaggio dell’America’s Cup.

Monsurrò: “Portale acquisti attivo, le aziende rispondono”

Monsurrò ha illustrato l’accordo siglato a Genova tra America’s Cup Events e Confindustria Nautica, che mette a disposizione dei team un portale acquisti dedicato alle forniture italiane.

«La risposta delle aziende è stata fortissima. Molti pensavano che i team fossero già tutti a Napoli dopo il successo delle regate preliminari, ma in realtà la maggior parte arriverà da gennaio».

Il 19 ottobre è previsto il primo battesimo dell’acqua con protagonista l’AC75 francese.