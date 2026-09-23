America’s Cup, presentate le linee guida doganali di ADM

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Martedì mattina, presso la Camera di Commercio di Napoli, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha presentato le procedure doganali semplificate e le agevolazioni fiscali

per la nautica predisposte per la 38ª edizione dell’America’s Cup 2027 e già applicate per le

regate preliminari come quella che si svolgerà a Napoli dal 24 al 27 settembre.

L’iniziativa

All’iniziativa, presentata dal direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse, e dalla direttrice territoriale della Campania, Maria Alessandra Santillo, hanno preso parte il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, la sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola.

Roberto Alesse, direttore ADM

“Per la prima volta l’America’s Cup si svolge nel nostro Paese. Nel contesto di una competizione sportiva di così grande rilievo, l’Agenzia è chiamata a garantire procedure doganali rapide ed efficienti, nel pieno rispetto della normativa e degli interessi pubblici. Lo ha già fatto con successo per i Giochi Olimpici invernali di Milano– Cortina e per i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Grazie alle iniziative di Governo e Parlamento, e all’impegno

delle nostre strutture, abbiamo messo in campo misure che hanno facilitato l’organizzazione dell’evento, assicurando, al tempo stesso, legalità, sicurezza e trasparenza, con l’obiettivo di rendere più agevole l’attività degli operatori che rispettano le regole e di concentrare l’azione amministrativa sul contrasto ai fenomeni illeciti” ha spiegato Alesse.

Maurizio Leo, Viceministro Economia e Finanze

“La strategia che stiamo adottando con la riforma fiscale è quella di venire incontro ai contribuenti e agli operatori, nella logica di semplificare le procedure”, ha dichiarato il viceministro Leo nel videomessaggio inviato in occasione dell’iniziativa.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha saputo interpretare la linea di indirizzo del Governo e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono fermamente convinto che, grazie anche

al lavoro di tutti voi, ci sarà un apprezzamento da parte degli operatori e sarà un elemento che distinguerà il nostro Paese”.

Sandra Savino, Sottosegretario Economia e Finanze

“Un evento internazionale come l’America’s Cup rappresenta anche una prova concreta della capacità del nostro sistema amministrativo di accompagnare imprese e operatori con regole chiare, procedure semplici e tempi certi. Le misure predisposte dall’Agenzia, che ringrazio, vanno in questa direzione: semplificare gli adempimenti senza ridurre i controlli e garantire, insieme, efficienza, legalità e trasparenza. Napoli e l’Italia avranno una straordinaria vetrina e dobbiamo fare in modo che, accanto allo spettacolo sportivo, emerga anche l’immagine di un

Paese capace di accogliere, organizzare e rendere più agevole l’attività di chi opera nel rispetto delle regole” ha detto il sottosegretario Savino.

La Guida

In tale contesto, di grande utilità è la “Guida alle normative doganali e alle spedizioni delle merci”, realizzata grazie al lavoro congiunto delle Direzioni centrali e della Direzione territoriale Campania e disponibile sul Sito ADM. La pubblicazione, infatti, illustra le procedure doganali applicate alle merci destinate alla manifestazione, con particolare attenzione all’ingresso, alla movimentazione e alla successiva riesportazione di attrezzature, componenti e imbarcazioni utilizzate dai team partecipanti. Tra gli strumenti di maggiore interesse, il regime di ammissione temporanea previsto dal Codice doganale dell’Unione europea, che consente l’utilizzo nel territorio unionale dei beni necessari alla competizione, senza aggravare inutilmente gli operatori.

Prevenzione frodi e contraffazioni

L’evento, inoltre, grazie alla Direzione Antifrode e al suo direttore, Sergio Gallo, è stata

l’occasione per approfondire le attività di prevenzione agli illeciti connessi alla manifestazione

sportiva, come la contraffazione dei marchi o la manipolazione delle competizioni sportive.

In vista della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che si svolgerà per la prima volta in Italia, a Napoli, nel 2027, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione una Guida operativa sulle normative doganali e sul trasporto delle merci connesse alla manifestazione.

A chi è rivolta e a cosa serve la Guida

Il documento è rivolto a team, partner, fornitori, operatori logistici, media, spettatori e agli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento.

L’obiettivo è offrire un riferimento chiaro per programmare e gestire correttamente l’ingresso, la movimentazione e l’uscita delle merci, favorendo procedure più semplici, coordinate e tempestive.

Cosa contiene la Guida

procedure doganali applicabili, tra cui immissione in libera pratica, ammissione temporanea, esportazione e transito;

documentazione per le spedizioni cargo, inclusi documenti di trasporto, Carnet ATA, fatture, attestazioni di origine, licenze e certificazioni;

merci al seguito del viaggiatore, effetti personali, attrezzature sportive e materiale professionale;

disposizioni relative a denaro contante, farmaci, alimenti, animali, beni culturali, mezzi di trasporto, acquisti tax free e donazioni;

semplificazioni dedicate e utilizzo del codice 70YY per consentire la rapida identificazione delle merci collegate alla manifestazione.

Le Linee Guida sono disponibili in italiano e in inglese. Prima di avviare una spedizione o un trasferimento, consulta la versione di interesse e verifica le procedure, i documenti e le eventuali autorizzazioni richieste per la specifica tipologia di merce.