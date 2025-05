America’s Cup, Schiavo (Confesercenti): enorme opportunità

- pubblicità -

Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, è stato presente alla conferenza di presentazione della Coppa America 2027 che si terrà a Napoli, tenutasi questa mattina a Castel dell’Ovo.

Questo il suo commento:

“Noi di Confesercenti riteniamo che l’organizzazione di un evento di tale portata internazionale sia una magnifica opportunità per poter rilanciare il nostro territorio. Ho ringraziato personalmente il ministro dello Sport Andrea Abodi per l’intuizione e per il risultato enorme portato a casa. A nome degli imprenditori napoletani e campani, dico grazie al governo nazionale e ai rappresentanti politici del territorio, di Comune e Regione. L’assegnazione a Napoli dell’America’s Cup dimostra, una volta ancora, che quando facciamo squadra, quando ci si mette a lavorare insieme, non ce n’è per nessuno al mondo. Il nostro – ha spiegato Vincenzo Schiavo, anche vicepresidente nazionale di Confesercenti con delega al Mezzogiorno – è un territorio eccezionale, unico, meraviglioso…ma attenzione perché l’America’s Cup a Napoli non è solo un successo della Campania o della singola città. È un trionfo del Mezzogiorno e dell’Italia intera. Ora dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. L’America’s Cup rappresenterà non soltanto la rinascita di Bagnoli e del lungomare cittadino. Ci saranno opportunità per tutti. Il mondo ci osserverà. Ammireranno le nostre bellezze e giudicheranno positivamente la nostra capacità organizzativa. Ci sarà un turismo di élite, un turismo di qualità che darà ragione alle tante strutture di lusso e ai tanti imprenditori che stanno costruendo altre strutture ricettive di qualità sul nostro territorio. Viva l’America’s Cup, viva l’Italia, viva Napoli!”.