Anm, nuovo CdA, Mastrullo presidente. Critiche da Forza Italia

Il sindaco Gaetano Manfredi ha scelto i nuovi vertici aziendali della partecipata dei trasporti. Due i decreti sindacali, pubblicati sull’albo pretorio del Comune di Napoli.

Presidente designato è Rita Maria Antonietta Mastrullo, ex direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Federico II, fino a un anno fa prorettrice dell’ateneo. Componenti del cda: Luca Brancaccio, l’attuale direttore generale Francesco Favo, (che sarebbe però incompatibile essendo dipendente della società, ndr) Giovanni Palladino e Anita Giordano.

Nominato anche il collegio sindacale. Ne entrano a far parte Adele Caldarelli (presidente); Vincenzo Scognamiglio (componente effettivo); Carolina Cavallo (componente effettivo); Eugenio Piscino (componente supplente); Gabriela Napoli (componente supplente).

ANM società in difficoltà che l’Amministrazione dovrebbe sostenere con concretezza.

Oggi abbiamo appreso la nuova composizione del consiglio di amministrazione di ANM, scelte poco chiare e difficilmente comprensibili. Nell’ultimo consiglio di Bilancio avevamo proposto diversi emendamenti a sostegno dei dipendenti e dei prolungamenti orari al fine di favorire l’utilizzo della metro a partire dalla linea 6 e dalla linea 1, un servizio essenziale per tutti i cittadini. Inoltre abbiamo più volte sollevato questioni sul mancato sostegno ai dipendenti, a partire dai macchinisti e capo treni, ci siamo battuti per lo scorrimento delle graduatorie. Oggi anziché apprendere scelte a sostegno di lavoratori e dipendenti apprendiamo di un nuovo consiglio di amministrazione e con nomi privi di competenze adatte al settore. Porteremo in aula tale questione, è necessario fare chiarezza. La gestione di ANM non appartiene a San Giacomo bensì alla città.

I consiglieri di Forza Italia Napoli

Salvatore Guangi