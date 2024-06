Apre a Napoli ‘KPMG Open Platform’, un innovativo Hub per le Imprese e la Pubblica Amministrazione

KPMG, il network globale di servizi professionali, investe sulla regione Campania e su Napoli e lancia ‘KPMG Open Platform’, un innovativo Hub di soluzioni per le imprese e la pubblica amministrazione. Il centro sarà operativo a partire dal prossimo 1 ottobre e darà opportunità di lavoro stabile a circa 400 giovani laureati del territorio.

L’investimento, che rientra nella strategia di crescita di KPMG, punta a creare una innovativa piattaforma di soluzioni per tutti i clienti del network a livello nazionale.

In particolare, il focus della nuova struttura, che avrà sede presso il Centro Direzionale di Napoli ed occuperà una superficie di circa 3 mila metri quadrati, sarà lo sviluppo di una serie di soluzioni ad alto contenuto tecnologico tra cui: soluzioni per la Cyber Security; Program Management su grandi progetti di trasformazione del settore pubblico; Managed Services; gestione ed evoluzione di piattaforme applicative.

KPMG, presente in Italia da oltre 65 anni, oggi vanta una presenza capillare sul territorio nazionale con 25 uffici da Bolzano a Palermo ed oltre 6mila professionisti. Il network è leader di mercato nei servizi di Advisory in particolare nelle aree del management consulting, risk management, consulenza ICT soprattutto per aziende del settore pubblico e della Sanità.

Con questo progetto, KPMG consolida la sua presenza nella città di Napoli dove è già operativa con una sede che conta su circa 150 professionisti.

La scelta di Napoli punta anche a valorizzare un ecosistema di relazioni istituzionali già esistenti nella città partenopea. In questa ottica si inserisce ad esempio il progetto della ‘Core Academy’ sviluppato con l’Università Federico II, che ogni anno punta a formare 40 giovani laureati nelle aree più innovative del settore pubblico, così come le tante progettualità sviluppate negli ultimi anni per tutte le principali realtà istituzionali del territorio su temi quali l’attuazione dei fondi del PNRR, i percorsi di trasformazione digitale e l’innovazione dei modelli di servizio nella Sanità.

‘KPMG Open Platform’ punta ad assumere e formare sul campo giovani talenti che potranno confrontarsi con la frontiera più avanzata del digitale. L’obiettivo, infatti, è quello di integrare tecnologie come AI, D&A, Internet of Things nell’ambito delle competenze funzionali e di settore dei consulenti KPMG in modo da poter sviluppare modelli di servizio e soluzioni innovative per i clienti. KPMG intende anche valorizzare nel progetto tutta la sua rete di alleanze con i più importanti player tecnologici a livello globale come Microsoft, Sap, Oracle, Service Now, Google, Salesforce.

Per Mario Corti, Senior Partner e Presidente di KPMG “La nuova piattaforma nasce in risposta ad una fase di forte trasformazione della domanda di servizi professionali per le imprese, con la diffusione sempre più rapida e pervasiva di tecnologie digitali che stanno ridefinendo il modello di servizio verso soluzioni ‘end to end’. In questa fase di grande cambiamento è importante supportare imprese e Pubblica Amministrazione soprattutto nella fase di execution.”

“Crediamo nelle potenzialità di sviluppo del territorio campano e dell’intero Sud Italia. La Regione Campania e Napoli possono rappresentare la ‘porta d’ingresso’ strategica per l’intero Mezzogiorno, diventando driver di un nuovo modello di sviluppo fortemente basato sull’economia digitale e sul terziario avanzato.” Ha dichiarato Raffaele Zinno, Managing Partner di KPMG Advisory, la società di consulenza direzionale del network KPMG.

L’assessore al Bilancio della Regione Campania Ettore Cinque ha commentato: “L’annuncio di oggi è per la Regione Campania motivo di grande soddisfazione, soprattutto per due motivi. Innanzitutto, il territorio accoglie un’impresa della consulenza internazionale che rilancia rispetto alla sua attuale presenza, confermando così l’attrattività della Campania. Come istituzione siamo, inoltre, soddisfatti perché con il partner Kpmg ormai da anni si perseguono obiettivi comuni, dalla Sanità fino al digitale alla trasformazione dei servizi per la pubblica amministrazione, con servizi di alta professionalità e competenza. Quello che è stato annunciato oggi può dirsi il risultato di un grande percorso”.

“L’apertura di una piattaforma per lo sviluppo di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per imprese e pubblica amministrazione è un’altra grande opportunità per la nostra città. La nuova struttura sarà un elemento di traino per l’occupazione giovanile e per la formazione in un settore altamente competitivo e oggi di grande rilevanza. Napoli si conferma protagonista di un lungo percorso denso di progettualità che guarda all’innovazione digitale e al futuro. La decisione di Kmpg premia i nostri sforzi finalizzati a valorizzare i giovani talenti di questa città, di sviluppare le proprie competenze e di mantenere ben saldo il legame con il territorio”, così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.