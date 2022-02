Apre Tesla Center a Caserta.

Tesla annuncia l’apertura del nuovo Tesla Center di Caserta, il primo in Campania.

Con questa nuova apertura, l’Italia conta ora 8 Service Center Tesla nel Paese: Milano-Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Caserta, oltre allo store in Piazza Gae Aulenti a Milano e alle altre location temporanee di Bolzano, Bergamo e la presenza commerciale a Catania.

Si tratta del primo Tesla Center sul territorio campano, dopo un pop-up store temporaneo a Napoli, per rendere ancora più capillare la rete di infrastrutture Tesla nel nostro Paese.

La nuova location, che ha aperto al pubblico venerdì 25 febbraio, è ad oggi il Tesla Center più a sud della penisola, ed è composta da showroom, Delivery Center e Service Center. I clienti campani e delle regioni limitrofe possono ora recarsi nel nuovo Tesla Center di Caserta per toccare con mano e provare su strada Model 3 e Model Y, ritirare la propria Tesla oppure per ricevere assistenza.

L’assistenza Tesla

Le auto Tesla richiedono semplicemente meno manutenzione rispetto ai veicoli tradizionali per la loro ridotta complessità meccanica e il minor numero di parti in movimento. Il nostro obiettivo è ridurre la quantità di tempo che i veicoli trascorrono nel Service Tesla, offrendo la migliore esperienza possibile ai nostri proprietari: abbiamo eliminato già da tempo la classica manutenzione annuale consigliata, passando alla manutenzione di alcuni componenti specifici secondo necessità.

Quando un veicolo richiede assistenza, il nostro approccio è duplice: Service Center fisici, come il nuovo sito di Caserta, e la nostra flotta di Mobile Service.

I clienti possono programmare un appuntamento per l’assistenza in pochi minuti tramite la loro app mobile. Fino al 90% dei problemi può essere diagnosticato via etere e, in alcuni casi, possiamo inviare un nuovo firmware al veicolo di un cliente per risolvere eventuali problematiche.

Se l’assistenza da remoto non è sufficiente, con la diagnostica da remoto siamo in grado di condurre un’indagine preliminare sul problema, determinando se l’appuntamento necessario è appropriato per il Mobile Service. I tecnici dell’assistenza mobile possono risolvere fino all’80% delle problematiche visitando la casa, il posto di lavoro di un cliente o ovunque possano accedere facilmente al veicolo, eliminando la necessità per i clienti di portare fisicamente la propria auto al Service. La unità di Mobile Technician e il numero di Service Center continueranno a crescere.

Informazioni pratiche: Indirizzo: Viale Carlo III di Borbone 7, Marcianise, Caserta, 81025 CE Orari di apertura: lunedì-sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14 alle 18:30 Si possono prenotare test drive nella location preferita tramite questo link: tesla.com/drive