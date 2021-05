Arrivano le Job Planners, per aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro.

Tre giovani e preparate Manager uniscono le loro competenze e creano un servizio live gratuito: Le Job Planners.

Quello che manca è un orientamento, una connessione, un ponte che possa aiutare i giovani ma anche persone con esperienza a trovare un primo impiego o una nuova occupazione.

Questo è il motivo scatenante che ha mosso 3 giovani e preparate Manager a unire le loro competenze e a metterle a disposizione di tutti:

Fabiana Andreani Esperta di Orientamento e Sviluppo Carriera – Fabiana ha il potere dell’Orientamento

Maria Teresa De Rienzo Esperta in Selezione del Personale – Maria Teresa ha il potere della Selezione

Sabrina Grazini Esperta in Contrattualistica – Sabrina ha il potere dei Contratti

Le Job Planners: Perché?

Per dare delle risposte semplici a tante domande.

Per mettere a disposizione degli altri le nostre competenze.

Per aiutare i giovani nel difficile mondo del lavoro.

Per non stare a guardare.

Perché sì, anche aiutando una singola persona a realizzare il proprio sogno diventiamo delle piccole eroine.

Insieme per dare avvio a 3 dirette live nei social, saranno a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di informazioni per muoversi e orientarsi nel mercato del lavoro e della formazione.

Come scrivere il curriculum, come scrivere una lettera di presentazione, come trovare le offerte di lavoro, come leggere i contratti di lavoro e poterli valutare, come affrontare un processo di selezione, come creare un dialogo con le aziende e valutare le opportunità che ci sono nel mercato del lavoro.

Tante sono le tematiche che affronteranno spaziando tra Orientamento, Selezione, Contratti con l’importante obiettivo di dare un supporto valido e concreto a tutti coloro che necessitano di una valida e corretta guida nel mondo del lavoro.

La prima live è programmata per martedì 11 Maggio alle ore 21.00 in diretta da Instagram.

Le successive live:

Martedì 8 giugno ore 21.00

Noi ci siamo.. E voi?