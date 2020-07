Artigianato, delegazione nazionale Claai ricevuta dal ministro Bellanova.

I vertici nazionali della Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane sono stati ricevuti a Roma dal Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali, Teresa Bellanova.

Il ministro Bellanova, anche in qualità di rappresentante per le tematiche economiche di Italia Viva, partito di maggioranza, ha incontrato presso il proprio dicastero il presidente della Claai, Stefano Fugazza; il vice presidente vicario, Orazio Platania; il vice presidente, Alessandro Limatola; il segretario generale, Marco Accornero e il consigliere Luigi Quaranta.

Al centro del vertice le principali problematiche dell’artigianato italiano in questa particolare fase di crisi determinatasi con la pandemia da Covid-19, i cui effetti economico-sociali devono ancora manifestarsi compiutamente e per i quali si temono duri contraccolpi sul Paese.

La delegazione Claai, a fronte dell’attuale situazione, ha evidenziato alcuni punti ritenuti stringenti per le micro, piccole e medie imprese artigiane e suggeriti come prioritari per l’azione di governo. Dalla semplificazione burocratica alla riduzione del peso fiscale, dall’accesso al credito al sostegno del Mezzogiorno, fino alla proposta di cabina di regia per tutela e sviluppo della filiera agroalimentare artigiana nazionale.

Il ministro Bellanova ha apprezzato l’intento propositivo e collaborativo offerto dalla Claai ripromettendosi di mantenere vivo il canale di comunicazione avviato e facendo propri alcuni spunti avanzati nel corso del confronto, di cui è stato consegnato un documento ufficiale LEGGI QUI: CLAAI_BELLANOVA