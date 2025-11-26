Asse mediano, appello di Marrone (Confapi): serve piano strutturale

«L’asse mediano è un’infrastruttura vitale per l’area nord di Napoli e non può più essere lasciato in condizioni di precarietà, degrado e insicurezza» dichiara Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli. «Parliamo di un territorio che chiede riscatto, che ha grandi potenzialità e che merita finalmente interventi concreti e coordinati».
Confapi Napoli torna a evidenziare lo stato critico di una delle arterie più trafficate dell’hinterland, dove congestionamenti continui, degrado strutturale e una frequenza allarmante di sinistri stradali – troppo spesso gravi e con esiti tragici – stanno compromettendo non solo la sicurezza delle persone, ma anche la stabilità del tessuto produttivo locale. «Quando una strada diventa teatro ricorrente di episodi così drammatici – afferma Marrone – significa che siamo di fronte a una criticità strutturale che non può più essere elusa. La mancanza di sicurezza e l’inefficienza del sistema viario pesano ogni giorno su lavoratori e cittadini e accelerano l’esodo delle imprese verso aree percepite come più affidabili».
In questo contesto, Confapi Napoli presenterà durante l’assemblea di dicembre uno studio dedicato alla valorizzazione e al miglioramento dell’asse mediano, con un pacchetto di proposte tecniche e soluzioni mirate a rendere il tracciato più moderno, sicuro ed efficiente. «Non possiamo limitarci a tamponare le emergenze – sottolinea Marrone – serve una strategia di lungo periodo che trasformi questa arteria in un fattore di sviluppo e non in un punto debole».
Nel quadro delle iniziative a sostegno del territorio, Confapi Napoli richiama anche la petizione civica che sollecita un rafforzamento della sicurezza lungo il percorso, un segnale evidente della crescente richiesta di protezione e presenza istituzionale da parte dei cittadini.
«Questo territorio – conclude Marrone – non vuole più essere considerato una periferia dimenticata. Qui ci sono imprese che resistono, investono e guardano al futuro. Ma senza infrastrutture adeguate, senza una mobilità sicura ed efficiente, non potrà esserci alcuna crescita reale».
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.