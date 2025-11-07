Associazione Ncc favorevole a intervennto Prefetto, ma serve rivedere limiti territoriali

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Ncc Italia accoglie con favore la recente iniziativa del Prefetto di Napoli, che ha richiesto agli enti locali della Campania di fornire gli atti relativi al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di Noleggio con Conducente (Ncc). Questa azione mira a garantire che le amministrazioni comunali operino nel rispetto delle normative vigenti e a prevenire un rilascio indiscriminato di titoli, che potrebbe compromettere la qualità del servizio e la sostenibilità del settore.

Associazione Ncc Italia desidera tuttavia sottolineare l’importanza di rivedere i limiti territoriali imposti dalla legge quadro sul settore. Questi vincoli possono risultare restrittivi e limitare la libertà di impresa, un principio fondamentale per lo sviluppo del settore Ncc.

È fondamentale che le associazioni presenti sul territorio collaborino per superare tali barriere promuovendo un ambiente favorevole alla crescita e all’innovazione, seguendo una unica linea programmatica su base nazionale.

Non è pensabile chiedere libertà di impresa su determinati territori e restrizioni e vincoli su altri.

Riteniamo che un dialogo costruttivo tra le istituzioni, le associazioni e gli operatori del settore sia essenziale per garantire un equilibrio tra regolamentazione e libertà di impresa, a beneficio di tutti gli attori coinvolti e dei cittadini.

Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per contribuire a un futuro sostenibile e prospero per il settore del Noleggio con Conducente.

Luca Notarbartolo

Presidente