Assormeggi, Cimmino nuovo presidente nazionale

L’ Architetto Francesco Cimmino, è il nuovo Presidente di Assormeggi Italia – Associazione Nazionale delle Imprese Nautiche con sede in Liguria, precisamente a Rapallo (GE).

L’Assemblea dei soci lo ha votato all’unanimità dopo le dimissioni del Dott. Fabio Mazzitelli, avvenute a Dicembre 2024.

Assormeggi Italia nasce nel 2021 al fine di aggregare concessionari di posti barca in approdi e in punti di ormeggio, nonché imprese che svolgono attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a piccola cantieristica navale ed in generale aziende/imprese che nel comparto nautica trovano collocazione.

Una tipologia di imprese che per il nostro Paese, rappresenta un importante riferimento economico, turistico e soprattutto in termini di posti di lavoro…………esordisce il Presidente Francesco Cimmino.

Sono onorato di questo importante incarico. Ringrazio per la fiducia che l’Assemblea dei Soci di Assormeggi Italia ha posto in me………….continua Cimmino.

Campano di Torre Annunziata, Cimmino è un professionista molto conosciuto, esperto di demanio marittimo.

L’Associazione è presente in diverse Regioni con Associati e Rappresentanti.

Al fine di ottimizzare la qualità di servizi da fornire all’associato sono stati stipulati accordi di partnariato con importanti studi, sia legali che tecnici, che hanno consentito la realizzazione di una struttura aggregativa oggi riconosciuta a livello Istituzionale.

Assormeggi Italia è stata “certificata” presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed ottenuto la certificazione delle Associazione di categorie riconosciute ed accreditate dalle Istituzioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente: Arch.Dott. Francesco CIMMINO

Vice Presidente: Dott. Giancarlo LINARI

Vice Presidente: Avv. Nicolò MAELLARO

Consigliere: Sig. Raffaele PENSE’

Consigliere: Sig. Vincenzo COSENZA

Consigliere: Ing. Emanuela BERTULLO

Consigliere: Sig. Marco CARANI

Segretario: Sig. Angelo SICLARI