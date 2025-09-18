Autorità Portuale, Marrone (Confapi): fare presto

- pubblicità -

«Non possiamo restare fermi mentre i nostri porti, da Napoli a Salerno fino a Castellammare di Stabia, rischiano di perdere terreno rispetto ai competitor internazionali».

Lo afferma Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli che aggiunge: «L’assenza di una governance forte e legittimata non è più sostenibile: ogni giorno che passa senza una guida stabile si traduce in incertezza, ritardi e perdita di opportunità».

Secondo Marrone, la prolungata gestione commissariale non è in grado di garantire la pianificazione e la visione di lungo periodo necessarie: «Servono scelte chiare e una direzione strategica. I porti campani rappresentano un asse fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno e del Paese, ma senza un Presidente pienamente operativo e senza organismi di controllo e vigilanza insediati, si rischia di compromettere investimenti cruciali, molti dei quali legati al PNRR».

Il presidente di Confapi Napoli richiama anche le prospettive di crescita in settori come logistica, spedizioni e trasporti multimodali: «Abbiamo collegamenti stradali e ferroviari che stanno evolvendo, interporti che possono fungere da retroporto naturale e una collocazione geografica che ci pone al centro del Mediterraneo. Tutti elementi che fanno della Campania una piattaforma logistica naturale, ma che oggi restano imbrigliati nell’immobilismo».

Marrone conclude con un appello netto: «La politica deve assumersi la responsabilità di sbloccare questa impasse. Non è più tempo di rinvii: serve subito la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, per restituire visione, operatività e autorevolezza a un ente che può e deve essere il motore della crescita economica del territorio».