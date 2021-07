Ballo pessimo, il rap autistico dei Terconauti per sorridere e riflettere.

E tra le “cose che sa fare” Damiano, da oggi, con il prezioso aiuto di Philipp e Margherita (autrice del testo originario) – sa anche gestire un progetto così complesso come la pubblicazione discografica di un brano musicale. La rielaborazione del motivo originario è stata fatta a sei mani, con la collaborazione decisiva di Mauro Catalini e, a corredo della canzone, è stato registrato anche un video-clip musicale (diretto e montato da Fausto Olmi) con tante metafore divertenti, visioni oniriche, messaggi criptici contro i pregiudizi e un ballo finale “tanto brutto quanto divertente”. Per altro, al progetto ha contribuito anche la seconda sorella di Damiano – Iris Tercon – che si è occupata dei costumi del video-clip. Un po’ rap e un po’ melodico, “Ballo pessimo” – che uscirà ufficialmente il 15 luglio sotto l’etichetta Latin Europe Records – è la sintesi di tanti generi musicali che si fondono in un brano semplice ma pregnante che, spigolando tra follia e impegno sociale, dichiara guerra al morbo del pregiudizio, quello che troppo spesso confina la disabilità nell’alveo dell’emarginazione o del compatimento sociale.

Un progetto, come sempre, solo all’apparenza “leggero” perché, in realtà, anche dietro a questa nuova esperienza artistica c’è un lavoro intenso e tutt’altro che improvvisato, gestito in primis da Margherita Tercon, diplomata in scrittura teatrale alla Paolo Grassi e laureata in filosofia alla Sorbona di Parigi, da tanti anni drammaturga e autrice di testi teatrali, collaboratrice di Zelig e Central Station, anima e cuore di un percorso che, in futuro, prevede ancora tanti interessanti progetti: “L’auspicio – conclude Margherita – è che la canzone piaccia e rappresenti, nel nostro percorso, un nuovo step di crescita. Sappiamo che il mondo discografico è molto difficile e dunque non temiamo le recensioni negative. Del resto, come diciamo sempre, molto meglio una critica sincera rispetto ad un complimento fasullo inventato solo per ‘consolare’ la disabilità di Damiano”.