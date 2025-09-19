Balneari, sindacati incontrano Salvini

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari FIPE/Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA/Confesercenti, sono stati ricevuti, martedì scorso, da Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare il punto sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime e sull’andamento della stagione balneare appena conclusa.

Il Ministro Salvini, inoltre, ha accettato l’invito degli imprenditori balneari di essere presente all’Assemblea nazionale della categoria che si terrà alla fiera di Rimini il 9 ottobre prossimo in occasione del TTG Travel Experience-InOut The Hospitality Community 2025.

