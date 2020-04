Banca Sella lancia un’innovativa piattaforma di dialogo a distanza con i clienti.

Banca Sella attiva un’innovativa piattaforma per dialogare a distanza con i clienti, senza andare in succursale. Grazie a un nuovo servizio sviluppato dalla scale-up Bandyer, infatti, i clienti della banca a partire dai prossimi giorni potranno accedere a una piattaforma di video e web collaboration che consente di dialogare direttamente con il proprio private banker o consulente di fiducia, o con il personale della succursale.

Dopo aver fissato un appuntamento con il proprio referente, i clienti dovranno semplicemente cliccare sul link che verrà inviato dalla banca, che consente di accedere direttamente alla piattaforma. Il sistema di video e web collaboration è accessibile da computer, smartphone e tablet e non richiede l’installazione di software.

Una volta completato l’accesso, l’interfaccia permette di vedere, di dialogare o di chattare con la persona della banca con la quale si ha bisogno di parlare e di lavorare insieme su una lavagna interattiva, eventualmente anche condividendo lo schermo. Il servizio si svolge in piena sicurezza e in ogni caso non richiede l’inserimento di dati e codici sensibili.

Il nuovo servizio è fornito a Banca Sella da Fabrick, la piattaforma di open banking promossa dal gruppo Sella. Questa nuova iniziativa, inoltre, si inserisce tra quelle che la banca ha immediatamente adottato fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 per garantire la piena operatività di tutti i servizi, tutelando la salute di dipendenti e clienti. Attualmente, per evitare un’eccessiva concentrazione di persone allo sportello, le succursali di Banca Sella sono aperte solo su appuntamento ed è stato diffuso un decalogo con tutti i servizi bancari e finanziari che si possono fare tramite App e internet banking, senza uscire di casa.

Banca Sella sta inoltre sensibilizzando la propria clientela all’utilizzo di canali digitali alternativi alla succursale con un piano di comunicazione con contenuti educativi e tutorial.