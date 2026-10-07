BCC Campania Centro, l’Unione dei Soci chiede modifiche allo Statuto: «Più potere alla base sociale»

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L’associazione sostiene una proposta per cambiare Statuto e Regolamento assembleare-elettorale. Per chiedere la convocazione dell’assemblea servono le firme autenticate del 10% dei soci: l’Unione invita a rivolgersi ai notai disponibili.

L’Unione dei Soci della BCC Campania Centro sostiene una proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento assembleare-elettorale della banca, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la partecipazione dei soci e la loro capacità di incidere sulle decisioni dell’istituto.

Secondo quanto riferisce l’associazione, una parte della base sociale lamenta da tempo una ridotta possibilità di intervenire concretamente nella vita della Banca e sull’operato degli amministratori. L’Unione ritiene che gli avvenimenti recenti abbiano messo in evidenza sia uno scarso esercizio dei diritti da parte dei soci, sia un’applicazione di alcune norme statutarie che, a suo giudizio, avrebbe contribuito a consolidare gli attuali assetti di governo.

La proposta, avanzata da un gruppo di soci e sostenuta dall’associazione, riguarda cinque aspetti. Tra questi, l’eliminazione dell’obbligo di autenticare le firme per le deleghe, le candidature alle cariche sociali e le richieste di convocazione dell’assemblea; il voto segreto obbligatorio per l’elezione delle cariche in presenza di più liste; e il divieto di utilizzare deleghe per eleggere amministratori e sindaci.

Le modifiche prevedono inoltre di ridurre il numero di firme necessario per presentare candidature, impugnare deliberazioni ritenute irregolari, chiedere la convocazione dell’assemblea e proporre cambiamenti al Regolamento assembleare. Un altro punto punta a riconoscere nel Consiglio di amministrazione una rappresentanza ai candidati espressione di una minoranza qualificata dei soci.

La raccolta firme per convocare l’assemblea

Per chiedere la convocazione dell’assemblea chiamata a discutere le modifiche, secondo l’attuale Statuto è necessario raccogliere le sottoscrizioni del 10% dei soci e autenticare le relative firme.

L’Unione dei Soci riferisce di aver chiesto al Consiglio di amministrazione di autorizzare i direttori delle 19 filiali, distribuite in 15 Comuni, ad autenticare le firme. La richiesta, secondo quanto comunicato dall’associazione, non è stata accolta. L’Unione contesta le motivazioni indicate dal Consiglio, giudicandole infondate, e sostiene che sarebbe stato opportuno agevolare i soci interessati a promuovere la convocazione.

Di conseguenza, i soci che intendono sottoscrivere la richiesta dovranno rivolgersi a un notaio per l’autenticazione. L’associazione ha pubblicato un elenco dei notai disponibili, con sedi e orari di ricevimento, e invita i sottoscrittori a presentarsi con un documento d’identità.

La documentazione sull’iniziativa, comprese le modifiche proposte e le relative motivazioni, è consultabile sul sito dell’Unione dei Soci della BCC.

L’appello ai soci

La raccolta delle firme rappresenta il primo passaggio dell’iniziativa. Se l’assemblea verrà convocata, sarà poi necessario che i soci partecipino e votino a favore delle modifiche.

«Con questa firma e con la successiva partecipazione all’assemblea – sottolinea l’Unione dei Soci – i soci agiscono nell’interesse dei propri diritti e della propria capacità di incidere realmente sulla vita della Banca».

L’associazione invita quindi i soci a partecipare attivamente alla vita della BCC Campania Centro e conclude il proprio appello con queste parole: «Firmate, firmate, firmate».