Bcc finanzia Nabi Resort

Il Gruppo BCC Iccrea, con la sua capogruppo BCC Banca Iccrea in sinergia con BCC Terra di Lavoro, sostiene la realizzazione di un nuovo glamping di lusso a Massa Lubrense (NA) ad opera dei due imprenditori Vito Luigi Pellegrino e Michele Falco, già proprietari del NABI Laghi a Castel Volturno.

L’operazione è stata finalizzata anche grazie alle risorse disponibili del plafond CDP sul turismo assegnato al Gruppo BCC Iccrea e del Fondo Tematico Turismo Sostenibile parimenti gestito dalla Capogruppo BCC Banca Iccrea.

Il progetto “NABI Coast – Capri View”, che sarà aperto al pubblico entro il 2025, si sostanzierà nel recupero in chiave turistico ricettiva di una delle prime strutture turistiche della costiera sorrentina (Massa Lubrense -NA-), avviata nel 1963 e dismessa da oltre 30 anni, facente parte di una zona universalmente conosciuta sin dagli anni ’60 con l’acronimo di “Giardino Romantico”, affacciata sulle acque dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, la storica “Terra delle Sirene”, con vista sull’isola di Capri.

La realizzazione di questo nuovo deluxe glamping segue quella del Nabi Resort, nato nel 2017 a Castel Volturno dall’intraprendenza dei due soci Pellegrino e Falco, che fin da subito hanno voluto dare vita a una struttura con un richiamo che mira alla ricerca di “esperienze esclusive”, intrecciandosi in viaggi di lusso con un approccio particolarmente sensibile al tema della sostenibilità ambientale.

Il NABI Resort e Glamping è stato infatti realizzato, all’interno di un’oasi naturale dopo la bonifica delle ex cave di sabbia del litorale Domitio, con l’utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili, di pannelli solari per l’approvvigionamento dell’energia e di sistemi automatizzati che evitano possibili sprechi d’acqua.

La struttura che nascerà a Massa Lubrense, di circa 50 mila metri quadri, seguirà lo stesso impegno green dei due imprenditori, nel rispetto della loro politica di attenzione e sensibilità ai valori del territorio e all’integrazione con l’ambiente e la natura, passando per un piano di rigenerazione turistica eco-sostenibile.

L’operazione è stata originata dalla Divisione Imprese della BCC Terra di Lavoro che, grazie alle sinergie con gli uffici centrali del Gruppo Bcc Iccrea per la strutturazione finanziaria dell’intervento, ha confermato il suo ruolo di partner consulenziale di riferimento per le imprese del territorio.

“Siamo orgogliosi di contribuire al progetto di recupero di una struttura unica, rimasta per lungo tempo abbandonata, a supporto del quale abbiamo destinato sia le risorse del Fondo Tematico del turismo sia il funding finalizzato di CDP – ha aggiunto Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa del Gruppo –. Il Gruppo è in prima linea, insieme alle sue 114 BCC, per assecondare le esigenze delle realtà, dalle più piccole alle più strutturate, che si dedicano al turismo e allo sviluppo della nostra economia con forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente”.

Gino Pellegrino, socio di maggioranza della società ha concluso: “Nel 2017 nasce NABI Resort&Glamping, un ambizioso progetto che prevedeva la riqualificazione e la valorizzazione di un territorio usurpato e abbandonato. La parola NABI nasce dal connubio di Natura e Bioarchitettura. Già dalla scelta del nome appare evidente quale fosse l’obiettivo principale, ovvero quello di ricercare soluzioni abitative che fossero sostenibili, e in grado di integrarsi perfettamente con il particolare contesto in cui andavano ad inserirsi ma che, al tempo stesso, fossero in grado di regalare ai nostri ospiti non un semplice soggiorno, bensì esperienze a stretto contatto con la natura. Ebbene, questa sarà la mission che contraddistinguerà anche il nuovo progetto ‘NABI Coast – Capri View’”.