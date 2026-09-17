BCC Innovation Festival, a Salerno il Roadshow di Banca Campania Centro per startup e imprese innovative

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Il 5 ottobre 2026 il Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno ospiterà una tappa territoriale del BCC Innovation Festival. Banca Campania Centro, Gruppo BCC Iccrea e Università insieme per creare connessioni tra startup, PMI, giovani, ricerca e sistema bancario cooperativo.

SALERNO – Innovazione, imprenditorialità e sviluppo del territorio saranno al centro del Roadshow territoriale del BCC Innovation Festival, in programma lunedì 5 ottobre 2026, dalle ore 11.00 alle 13.00, nell’Aula “C. Pecoraro” del Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno.

L’appuntamento è promosso dal Gruppo BCC Iccrea e organizzato da Banca Campania Centro in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’innovazione alle imprese, ai giovani e alle competenze presenti sul territorio campano.

BCC Innovation Festival, la quinta edizione guarda ai territori

Il Roadshow rientra nella quinta edizione del BCC Innovation Festival, programma del Gruppo BCC Iccrea nato per individuare, valorizzare e accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative provenienti dai territori.

Particolare attenzione viene riservata a startup, piccole e medie imprese e progetti orientati alla sostenibilità, con l’obiettivo di trasformare idee e competenze in iniziative capaci di generare crescita e nuove opportunità economiche.

Attraverso il coinvolgimento delle BCC appartenenti al Gruppo, i progetti selezionati possono accedere a un percorso strutturato che comprende formazione, mentorship, incubazione e accelerazione, oltre alla possibilità di sviluppare relazioni con investitori e partner internazionali.

Un modello che attribuisce alle banche di credito cooperativo anche una funzione di collegamento tra innovazione e territori.

A Fisciano il confronto tra startup, università e imprese

La tappa organizzata da Banca Campania Centro punta in particolare a rafforzare il dialogo tra imprese, startup, giovani, università, istituzioni e sistema bancario cooperativo.

Il Campus di Fisciano diventerà così uno spazio di confronto sulle opportunità offerte dall’innovazione e sulle condizioni necessarie per consentire alle nuove idee imprenditoriali di crescere e consolidarsi.

Durante l’incontro saranno illustrate le novità della quinta edizione del BCC Innovation Festival, le modalità di partecipazione e gli strumenti di accompagnamento messi a disposizione delle realtà interessate.

Al centro del Roadshow ci sarà anche il rapporto tra ricerca universitaria, competenze, sistema produttivo e accesso alle opportunità finanziarie e imprenditoriali.

Innovazione e sostenibilità per lo sviluppo della Campania

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa sarà il valore della collaborazione tra università, imprese, istituzioni, giovani innovatori e BCC.

La capacità di mettere in rete questi soggetti può infatti favorire la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio, sostenere la nascita di nuove imprese e accompagnare i processi di trasformazione digitale e sostenibile delle aziende esistenti.

In questa prospettiva, il BCC Innovation Festival rappresenta anche un’occasione per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione in Campania, creando connessioni tra chi sviluppa nuove idee e chi può contribuire alla loro crescita.

La testimonianza di una startup vincitrice

A portare un’esperienza concreta sarà inoltre una startup vincitrice di una precedente edizione del BCC Innovation Festival.

Durante il Roadshow verrà raccontato il percorso compiuto dall’impresa e il contributo ricevuto attraverso le opportunità di formazione, accompagnamento e sviluppo messe a disposizione dal programma.

Una testimonianza pensata per mostrare come un progetto innovativo possa evolvere attraverso il confronto con competenze, mentor, imprese, investitori e sistema finanziario.

Networking e nuove opportunità per il territorio

La giornata si concluderà con uno spazio dedicato al networking, durante il quale startup, imprese, studenti, rappresentanti dell’università e protagonisti del sistema dell’innovazione potranno confrontarsi direttamente.

L’obiettivo è favorire la nascita di nuove relazioni e possibili collaborazioni, mettendo in comunicazione competenze, idee e opportunità.

Con il Roadshow del BCC Innovation Festival, Banca Campania Centro conferma il proprio impegno nel sostegno all’innovazione, all’imprenditorialità e allo sviluppo delle competenze, rafforzando al tempo stesso il rapporto con il mondo universitario e con gli attori economici e istituzionali della Campania.

L’appuntamento è quindi per lunedì 5 ottobre, dalle 11.00 alle 13.00, al Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno, per una mattinata dedicata alle nuove idee d’impresa e alle opportunità che possono contribuire allo sviluppo del territorio campano.