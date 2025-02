BCP sempre a fianco delle imprese del territorio

- pubblicità -

La Banca di Credito Popolare (BCP) e SACE confermano il proprio impegno nel supportare le realtà imprenditoriali del territorio nel settore trasporti e logistica attraverso l’erogazione di due significativi finanziamenti per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro e annesse garanzie che valorizzano lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.

In particolare, la BCP ha finanziato Manisa Bulk Srl, storica cliente e primaria compagnia armatoriale campana, per l’acquisto della motonave cargo di ultima generazione “Manisa Amelia” di 120 metri. La nave sarà destinata ai trasporti internazionali sulle rotte del Mediterraneo, Baltico e West Africa garantendo standard qualitativi e ambientali al passo con le nuove regolamentazioni internazionali.

Sempre in campo trasporti la BCP ha inoltre avviato in questi giorni una collaborazione con Automar Logistics (Grimaldi-Bertani-Mercurio), una delle più importanti e dinamiche realtà operanti in Campania e a livello internazionale nel settore della logistica integrata per automotive. Grazie a questa partnership, la Banca ha finanziato l’acquisto di 25 nuove bisarche green che andranno a potenziare la flotta.

Queste operazioni sono state rese possibili anche grazie al supporto di SACE e al rilascio delle garanzie Green e Futuro, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel facilitare l’accesso al credito per investimenti strategici per le società e in linea con i principi della transizione ecologica.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito all’ammodernamento della flotta del Gruppo Manisa con l’acquisto di questa motonave strategica e di avere sostenuto il gruppo Automar Logistics nel potenziamento del suo parco macchine”, ha dichiarato il Direttore Generale di Banca di Credito Popolare, Mario Crosta. “La Banca è sempre vicina alle esigenze delle aziende del territorio, specialmente quando i loro obiettivi sono orientati verso un percorso di crescita e rinnovamento sostenibile, vanno in questo senso le due nuove operazioni recentemente concluse”.

Con queste iniziative, la Banca di Credito Popolare ribadisce il suo ruolo di partner strategico per la crescita delle imprese locali, consolidando un legame profondo con il tessuto economico campano. Attraverso il sostegno a progetti innovativi e sostenibili, la BCP si impegna a contribuire alla competitività delle realtà imprenditoriali locali e a promuovere uno sviluppo che tenga conto delle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.