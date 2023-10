“Best Managed Companies” Award di Deloitte Private. Edil San Felice tra le 79 eccellenze del Made in Italy premiate

Edil San Felice è per la prima volta tra le vincitrici della sesta edizione del Best

Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

Edil San Felice – primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture critiche in Italia – è stata fondata nel 1979 a Cimitile da Lorenzo Francesco Di Palma, nonno dell’attuale amministratore delegato Lorenzo Di Palma.

Attualmente, la società è tra i più importanti operatori nell’ambito delle manutenzioni autostradali e aeroportuali, con una presenza in tutta la penisola attraverso i due stabilimenti operativi di Nola e Bologna, e opera con i principali committenti italiani, tra i quali: Autostrade per l’Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

La società è quotata su Euronext Growth Milan dal 27 settembre scorso e da tempo ha posto al centro della propria politica aziendale la sostenibilità, anche economica e gestionale.

Un’attenzione che si traduce nei risultati operativi, con l’esercizio 2022 chiuso con il 20% di marginalità su un EBITDA di 6.9 milioni di euro, un valore della produzione di 34,3 milioni e una tendenza ancora in crescita nel primo semestre 2023, dove la società ha fatto registrare un valore della produzione di 21,5 milioni, un EBITDA di 5.4 milioni e una marginalità del 25%.

«Siamo estremamente contenti di essere stati inseriti tra le 79 eccellenze del made in Italy e tra le cinque migliori imprese in Campania – commenta Lorenzo Di Palma, amministratore delegato di Edil San Felice – da tempo abbiamo messo la sostenibilità, anche gestionale, al centro della nostra politica aziendale. Essere una azienda in salute e in crescita trasmette sicurezza e fiducia a tutti i nostri stakeholder, dai dipendenti alle aziende del territorio che collaborano con noi quotidianamente. Questo riconoscimento premia gli sforzi che stiamo

facendo e ci conferma che siamo sulla strada giusta».

«Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il premio non rappresenta solo un riconoscimento per le eccellenze dell’imprenditoria italiana per quanto già realizzato, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo dell’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa. Percorso che diventa virtuoso e di lunga durata, come testimoniato dal fatto che oltre l’80% delle aziende ha vinto più di un’edizione, mentre addirittura 7 realtà sono al loro sesto anno consecutivo di premiazione», commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

«In questa sesta edizione sono state ben 79 le realtà italiane che, grazie a eccellenti capacità manageriali in uno scenario internazionale complesso, si sono aggiudicate il BMC Award», afferma Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

«Oggi, le organizzazioni e i loro leader devono essere sempre più pronti per vincere le numerose sfide e continuare a essere competitive e attrattive sul mercato, facendo leva sulle giuste risorse, competenze e investimenti e ponendo attenzione ai talenti in azienda», aggiunge Restelli.