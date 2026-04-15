Bonifica Bagnoli-Coroglio, altri 1,2 miliardi dal Governo

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“Nella Cabina di regia, tenutasi oggi, abbiamo dato nuovo impulso agli interventi di bonifica dell’area Bagnoli-Coroglio, finanziati con i fondi di coesione per 1 miliardo e 218 milioni di euro, anche al fine di consentire il rispetto dei programmi per l’America’s Cup”.

Così il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, che ha presieduto la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con la partecipazione del Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, del Sindaco di Napoli e Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, del Commissario straordinario per gli interventi nei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, dell’Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella e dell’Amministratore delegato di Sport e salute, Diego Nepi Molineris.

Dopo la relazione del commissario straordinario, che ha assicurato la coerenza dei progetti con le finalità del Piano, è stato condiviso di attivare ogni approfondimento tecnico con gli Uffici della Coesione “al fine di garantire la sostenibilità finanziaria di interventi necessari a restituire quest’area alla cittadinanza e al tessuto produttivo campano e del Mezzogiorno”, ha concluso il Ministro Foti.