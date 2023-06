Bonifica Sarno, disco verde per il completamento delle reti fognarie a Poggiomarino e a Torre Annunziata

Prosegue l’impegno dell’Ente Idrico Campano per raggiungere l’ambizioso traguardo della bonifica integrale del bacino idrografico del Sarno, da raggiungere entro la fine del 2025.

Nella seduta di mercoledì 21 giugno il Comitato Esecutivo guidato dal Presidente Luca Mascolo ha dato il via libera ai progetti definitivi per i lavori di completamento delle reti fognarie nei comuni di Poggiomarino e Torre Annunziata. Interventi previsti dal protocollo di intesa siglato con Regione Campania e GORI del valore di 80 milioni di euro.

Gli interventi riguardano il completamento delle reti fognarie dei Comuni di Poggiomarino e di Torre Annunziata per un importo totale degli investimenti che ammonta ad euro 19.800.000,00. (12 milioni per gli interventi a Poggiomarino, 7 milioni e 800 mila euro per quelli di Torre Annunziata).

Un altro passo in avanti nella realizzazione del programma di interventi denominato Energie per il Sarno per la bonifica integrale dell’intero bacino idrografico che vede Ente Idrico Campano, Regione Cmapania e gestore GORI, protagonisti della virtuosa sinergia istituzionale che è la migliore garanzia per il raggiungimento di un traguardo atteso per decenni e finalmente a portata di mano. Dei 113 scarichi da eliminare ne restano ancora attivi circa 80. Gli interventi serviranno ad eliminare le criticità ambientali presenti sui territori dei comuni di Poggiomarino e Torre Annunziata.

«Stiamo realizzando una delle più importanti opere di risanamento ambientale degli ultimi anni» ha dichiarato il Presidente Luca Mascolo al termine della seduta. Poi il numero 1 di Via De Gasperi ha aggiunto: «Con gli interventi a Poggiomarino e a Torre Annunziata i cittadini di quei comuni potranno usufruire di un servizio essenziale. Il programma Energie per il Sarno rappresenta una straordinaria sfida per la classe dirigente di questa regione che vogliamo vincere nella massima trasparenza insieme ai cittadini, alle associazioni, e a tutti quelli che vogliono essere protagonisti del cambiamento insieme a noi. Per questo è nato il portale www.energieperilsarno.it, la nostra casa di vetro, grazie al quale, con un semplice clic è possibile monitorare in tempo reale lo stato dell’avanzamento dei lavori».

«Questi interventi rientrano nella grande battaglia di civiltà che stiamo combattendo per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’Ente Idrico Campano sta realizzando una vera e propria rivoluzione sostenibile che vogliamo vincere con azioni concrete e con il sostegno di tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente» ha aggiunto il Coordinatore del Distretto Raffaele Coppola.

Il progetto definitivo per gli interventi in programma nel Comune di Poggiomarino prevede i seguenti interventi:

Sostituzione del collettore lungo via Scafati e via San Marzano;

sostituzione del collettore lungo via Fontanelle;

realizzazione del tratto di collegamento di via Ceraso a monte dell’incrocio con via Sbruffi;

sostituzione del collettore lungo via Fontanelle;

sostituzione del collettore lungo via Ceraso con sbocco nel canale a cielo aperto e quindi al fiume Sarno;

sostituzione del collettore lungo viale Alessandro Manzoni e di quello su via Carlo Alberto dalla Chiesa e realizzazione dell’attraversamento del Canale Conte Sarno;

realizzazione dell’attraversamento del Canale Conte Sarno con un collettore all’incrocio tra via Iervolino e via Saporito;

sostituzione del collettore di attraversamento del Canale Conte Sarno all’incrocio tra via Iervolino e via Matteotti;

sostituzione del collettore lungo via XXIV Maggio;

realizzazione di un nuovo collettore in via Flocco Vecchio e via Giugliano;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Giugliano;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Piersanti Mattarella;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Iervolino;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via XXIV Maggio – I Traversa;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via XXIV Maggio – II Traversa;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Bruno Buozzi;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via 4 novembre;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Publio Virgilio Marone;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via XXIV Maggio;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Funari;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Morandi;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Gramsci;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Papa Giovanni XXIII;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Gargano;

realizzazione di un nuovo collettore lungo via Giuseppe Verdi;

realizzazione di un nuovo collettore lungo la traversa di via San Francesco;

realizzazione del collegamento DN600 lungo via Dante Alighieri;

realizzazione del collegamento DN1200 lungo via Saporito;

realizzazione del collegamento DN400 lungo via Siscara;

realizzazione di 2 collegamenti DN1500 lungo via Ceraso;

realizzazione del collegamento DN1200 lungo via Scafati;

rifunzionalizzazione del manufatto scaricatore lungo via Ceraso.

Il progetto definitivo per gli interventi in programma nel Comune di Torre Annunziata prevede i seguenti interventi:

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti presenti lungo Traversa Maresca che confluirà̀ nel tratto di fogna mista di via Maresca;

realizzazione di quattro condotte di fognatura nera a servizio degli insediamenti di Via Caccia/Via Stamperia, Via Stamperia, via Fuoco e vico Zingari in affiancamento alla rete mista esistente che, a seguito dello spostamento allacci, verrà̀ rifunzionalizzata in fognatura bianca;

realizzazione di un controtubo di protezione per un tratto di condotta in modo da far fronte ad una interferenza della linea ferroviaria RFI Napoli-Battipaglia sopra elevata al piano stradale;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti in Via Vittorio Veneto/Via Pastore che confluirà̀ nel tratto di fogna mista già esistente di via Pastore;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Vittorio Veneto;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Prisco;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Martiri di Cefalonia;

realizzazione di una condotta di fognatura mista in sostituzione del tratto già esistente a servizio degli insediamenti lungo Via Roma;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Tagliamento;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Isonzo e via Capuozzo;

realizzazione di una condotta di fognatura mista a servizio degli insediamenti lungo Via Roma in sostituzione di quella già esistente;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti lungo Via Andolfi;

realizzazione di un controtubo di protezione per far fronte ad un’interferenza della linea ferroviaria EAV Torre Annunziata-Sorrento sopra elevata al piano stradale;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti presenti lungo Traversa Andolfi;

realizzazione di una condotta di fognatura nera su Traversa Andolfi con immissione nel collettore comprensoriale su Via Plinio;

realizzazione di cinque condotte di fognatura nera a servizio degli insediamenti diVia Torretta di Siena;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli utenti di Traversa Bottaro;

realizzazione di due condotte di fognatura nera a servizio degli utenti di via Magenta;

realizzazione di due condotte di fognatura nera a servizio degli insediamenti lungo Via Mortelletto/Postiglione/Schiti;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti lungo Via Montebello;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti lungo Via Postiglione;

realizzazione di una condotta di fognatura nera a servizio degli insediamenti previsti lungo via Terragneta;

realizzazione di due condotte di fognatura nera a servizio degli insediamenti lungo via Solferino e via Volturno.