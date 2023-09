Bonus Trasporti 2023 già andato esaurito, se ne riparla il 1 ottobre

Il bonus trasporti 2023 è già esaurito. C’era attesa per il click day di oggi 1 settembre, a partire dalle 8 di stamattina, ma in poco tempo chi si era messo in fila ‘virtuale’ per accedere all’agevolazione si è dovuto arrendere, con tanto di polemiche social. Se ne riparla il primo ottobre per le domande. Il contributo, fino a 60 euro, consente di acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni.

Bonus fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali.

Verifica innanzi tutto se il tuo gestore è già attivo consultando la lista.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20 mila euro.

Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023.