Buoni spesa per famiglie in emergenza, richiedibili online al sito del Comune.

Da oggi è possibile collegarsi all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/buonispesa per richiedere il buono spesa del Comune di Napoli. Nell’ambito delle misure di solidarietà alimentari resesi necessarie dall’emergenza da COVID-19, è stata infatti approvata in Giunta, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, una delibera che stanzia un importo di € 3.500.000.

“Entro Natale oltre 26.000 famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l’acquisto di generi alimentare di prima necessità. Dal oggi è online la piattaforma per richiederlo. Stiamo predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alleviando i disagi causati della pandemia da virus Covid 19” – commenta soddisfatto l’Assessore Luca Trapanese.

Le domande potranno essere inviate a partire da oggi 24 novembre e fino alle ore 18.00 di martedì 7 dicembre compilando il modulo online all’indirizzo: https://buonispesa.comune.napoli.it Possono richiedere il buono spesa alimentare tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della delibera, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria e che non abbiano accesso ad ammortizzatori sociali o al Reddito di Cittadinanza. L’erogazione avverrà secondo la composizione del nucleo familiare risultante in anagrafe ed in particolare: 1) € 100,00 nucleo familiare composto da 1 persona; 2) € 120,00 nucleo familiare composto da 2 persone; 3) € 150,00 nucleo familiare composto da 3, 4, 5 persone; 4) € 200,00 nucleo familiare composto 6 persone e più. Sarà possibile richiedere il bonus in modalità online esclusivamente con credenziali spid, CIE e CNS. L’ Assessore Trapanese ha aggiunto: ” E’ fondamentale controllare le domande ed essere rapidi nello stesso momento. I controlli saranno serrati e informatizzati su ogni singola domanda ma contiamo di erogare i primi bonus a partire da venerdì 17 dicembre 2021. I beneficiari verranno informati tramite un SMS in cui verrà comunicato il PIN e contemporaneamente la lista dei supermercati che aderiscono all’iniziativa più vicini al luogo di residenza dove poter effettuare la spesa; basterà poi solo comunicare il PIN alla cassa per usufruirne”. Sarà possibile per i cittadini che hanno bisogno di assistenza per la corretta compilazione della domanda rivolgersi in maniera totalmente gratuita ai Caf che hanno aderito il cui elenco è consultabile sempre all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/buonispesa. E’ possibile, inoltre, richiedere informazioni inviando una email all’indirizzo: buonispesa@comune.napoli.it