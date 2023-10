BustOut Eyewear premiata al Silmo d’Or di Parigi, il plauso di Confesercenti

Confesercenti Campania è particolarmente orgogliosa e felice di congratularsi con il marchio napoletano dell’occhialeria BustOut Eyewear, associato a Confesercenti, che è tra i migliori d’Europa secondo il prestigioso premio “Silmo d’Or” per l’innovazione tecnologica, nell’ambito dell’annuale rassegna del settore che ha richiamato in Francia oltre 900 espositori provenienti da 42 Paesi. Il giovane brand napoletano è arrivato secondo dietro al colosso mondiale Luxottica.

“La storia di Vincenzo Ascione è un esempio- sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – di come la passione, la determinazione e la creatività possano sfidare le convenzioni e aprire nuove strade. Hanno dimostrato con il loro impegno che, anche in un settore tradizionale come l’occhialeria, è possibile innovare e creare prodotti di alta qualità che conquistano il cuore e lo stile di vita di molte persone, partendo dal Sud”.

L’impresa è partita da Volla e ha sempre voluto mantenere un’anima partenopea e meridionale. “Il podio è un riconoscimento ulteriore alla bontà del progetto – sottolinea il presidente Schiavo – e ad un’azienda che diventa un modello di fare impresa secondo la nostra politica di affiancamento. Confesercenti Campania da sempre assiste le imprese del territorio campano con i nostri sportelli, con la tutela legale e sostengo di professionisti che coadiuvano il lavoro e l’idea vincente. Vincenzo Ascione è uno dei giovani imprenditori che, con i fondi di “Resto al Sud” e accedendo dunque alla finanza agevolata dello Stato, ha potuto dare seguito alla sua idea creativa, perseverando con tenacia e visione a investire sul talento. E’ una storia che diventa esempio per i nostri giovani imprenditori e per tutti gli associati, attuali e futuri, di Confesercenti: con idee, l’accesso ai finanziamenti, che noi di Confesercenti sosteniamo con i nostri professionisti e con la nostra consulenza gratuita, è possibile emergere e affermarsi. E la sua storia è tanto più straordinaria perché ha deciso di rimanere a Napoli e di investire nel nostro territorio. Oggi BustOut Eyewear è un’eccellenza mondiale se viene premiata insieme ai migliori d’Europa nel settore dell’occhialeria”.

L’innovativa avventura nel mondo degli occhiali di BoustOut è nata, dunque, a Volla, nel Napoletano. A soli 26 anni, Vincenzo si rende conto di possedere il potenziale per innovare l’industria dell’occhialeria. Con qualche esperienza nel settore già alle spalle, decide di fare squadra con il talentuoso designer Roberto e insieme danno vita al brand “Bust Out Eyewear,” un marchio che fonde il design italiano alla creatività partenopea. La loro visione è quella di creare occhiali innovativi e accessibili a tutti, con un approccio fresco e creativo che caratterizza l’intero progetto. Nel 2019, con orgoglio e determinazione, presentano il loro audace progetto all’Eyewear Show di Milano, debuttando con 14 modelli unici. Oggi, la loro collezione conta oltre 50 varianti, ognuna con uno stile e un carattere distintivo. Guardando al futuro con ambizione e dedizione, Vincenzo e Roberto hanno una serie di progetti entusiasmanti. Tra questi, l’espansione nel mondo dell’e-commerce per raggiungere una clientela globale, l’apertura di punti vendita esclusivi che riflettano l’unicità dei loro prodotti, e l’ambizioso obiettivo di brevettare un nuovo tipo di occhiale che promette di rivoluzionare il mercato.

Ciò che rende ancora più straordinaria la loro storia è la loro scelta di rimanere a Napoli. Hanno deciso di fondare e far crescere la loro impresa proprio qui, convinti che questa città avrebbe fornito loro l’ispirazione e le risorse necessarie per avere successo. Hanno creduto che, con le loro idee innovative, le competenze e l’attenzione al design, avrebbero trovato un pubblico per i loro occhiali di alta qualità.

Oggi, il loro sogno si sta realizzando. Con quasi mille clienti in Italia, Bust Out Eyewear sta conquistando il mercato nazionale. Ma non si fermano qui. Hanno aperto canali di distribuzione in diversi Paesi del Mediterraneo, e i loro occhiali di tendenza sono ora disponibili anche nei negozi di Malta, Libia, Grecia e Tunisia.