Campania prima regione per numero di famiglie in difficoltà (29%)

- pubblicità -

In Campania, la povertà ha il volto delle famiglie. È quello delle mamme che crescono i figli da sole, dei nuclei numerosi che faticano ad arrivare a fine mese, delle famiglie italiane che, nonostante gli sforzi, si trovano costrette a chiedere aiuto.

A evidenziarlo sono i dati dell’Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia, secondo i quali la regione registra la percentuale più alta di famiglie aiutate dalla rete di Operazione Pane: il 29% del totale nazionale, ben dieci punti percentuali in più rispetto alla Lombardia, che si colloca al secondo posto con il 19%*.

Nata nel 2014 per sostenere le mense e le realtà francescane in Italia e nel mondo, Operazione Pane è oggi una rete solidale capace di offrire aiuto concreto e di raccontare, attraverso un’analisi interna, l’evoluzione della povertà nel Paese. Con la diffusione dei dati 2025, Antoniano rinnova il proprio impegno nel dare voce a chi vive in condizioni di fragilità e nel promuovere una riflessione collettiva su un tema che colpisce capillarmente in tutto il Paese.

Povertà familiare in Campania: più mamme sole e famiglie numerose in difficoltà

Analizzando i dati più nel dettaglio, il quadro dei nuclei familiari campani in difficoltà appare ancora più complesso. Secondo i dati dell’Osservatorio, la regione detiene infatti anche il primato per numero di famiglie monogenitoriali supportate dalla rete francescana, che rappresentano il 37% del totale italiano — un dato nettamente superiore a quello del Piemonte, secondo con il 20% — e per numero di mamme assistite, pari al 18% del totale nazionale. È inoltre la prima regione per famiglie italiane in difficoltà, che rappresentano il 43% del totale nazionale, contro il 16% registrato in Piemonte, al secondo posto.

Le famiglie campane seguite da Operazione Pane risultano inoltre le più numerose del Paese: in media sono composte da 5 persone (il valore più alto in Italia, insieme alla Liguria) contro una media nazionale di 4. Ancora più marcato è il dato relativo ai figli: in Campania i nuclei familiari ne hanno in media 7, più del doppio rispetto alla media nazionale (3).

Povertà in Italia: +7% dei pasti distribuiti nelle mense francescane

In un contesto economico sempre più fragile, il sostegno alimentare offerto dalle mense francescane continua a rappresentare un punto di riferimento per chi vive una situazione di difficoltà. Nel 2025, la rete di Operazione Pane ha garantito in media 2.170 pasti al giorno (+7% rispetto all’anno precedente), un aumento che si riflette anche sul lungo periodo: tra il 2023 e il 2025 il numero di pasti mensili distribuiti ha registrato un incremento complessivo del 36%.

“Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni numero c’è una persona”, commenta Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano. “La povertà oggi ci sfida a superare i pregiudizi e ad avvicinarci a chi vive in situazioni di povertà con una nuova consapevolezza. Il nostro impegno, sostenuto da migliaia di donatori e volontari, non si limita a offrire un pasto o un aiuto materiale. Il nostro obiettivo è ricostruire relazioni, offrire spazi di comunità per ridare speranza a chi l’ha persa. I dati ci mostrano una strada complicata, ma ogni pasto servito, ogni famiglia supportata e ogni persona incontrata sono la prova che un futuro insieme è possibile. Operazione Pane è una piccola, concreta risposta al bisogno di tanti, ma sono convinto che è solamente il contributo di ciascuno a fare la differenza e a rendere possibile un’esistenza più giusta per tutti, perché ogni uomo e ogni donna è una risorsa“.

Campagna Numerazione Solidale SMS Operazione Pane

Ogni giorno, le mense francescane di Operazione Pane si impegnano a favore dei singoli e delle famiglie maggiormente in difficoltà, accogliendo chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza. A sostenerle e a sostenere i progetti solidali di Antoniano c’è il prezioso contributo dei tanti volontari, l’instancabile opera dei frati, la musica dello Zecchino d’Oro e del Piccolo Coro dell’Antoniano e i numerosi donatori, che hanno supportato Operazione Pane anche a distanza con un sms o una donazione. Quest’ultima può essere fatta tutto l’anno attraverso i canali ufficiali, ma anche in occasione delle campagne solidali avviate da Antoniano, come quella che sarà attiva dal 24 novembre al 16 dicembre 2025: per aderire è possibile inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero 45588.

Attraverso il numero 45588 (attivo dal 19 novembre al 16 dicembre 2025) sarà possibile donare:

2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali;

5 o 10 euro per le chiamate da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications;

5 euro per le chiamate da telefono fisso Convergenze e PosteMobile.

In alternativa, è possibile effettuare una donazione sul sito www.operazionepane.it/ o tramite bonifico bancario all’IBAN: IT96C 05034 11750 000 000 000 222, intestato a “Provincia S. Antonio dei frati minori” presso BANCO BPM, inserendo come causale “Mense francescane 2025”.