Carburanti e piano traffico, sit-in taxi martedì 6 davanti Palazzo San Giacomo

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Le principali sigle dei tassisti napoletani — Atn/Sitan, Unimpresa, Feder Taxi‑Cisal, Fast Confsal e il Comitato Tassisti di Base — annunciano un sit‑in fuori turno per il 6 ottobre davanti a Palazzo San Giacomo. L’obiettivo è ottenere dall’amministrazione comunale risposte su due fronti considerati ormai “non più rinviabili”: un piano anti‑traffico efficace e misure contro il caro carburanti che sta incidendo pesantemente sui costi del servizio.

“Cosenza bloccato nel traffico, Consiglio sciolto per assenze: Napoli è paralizzata”

Le organizzazioni ricordano due episodi che, a loro giudizio, fotografano la gravità della situazione: l’assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza non è riuscito a partecipare a una riunione perché rimasto bloccato nel traffico; una seduta del Consiglio comunale, una settimana fa, è stata sciolta per mancanza del numero legale (anche quella in programma ieri, ndr), con alcuni consiglieri che hanno poi giustificato l’assenza proprio con la congestione stradale.

Per i tassisti, questi fatti dimostrano che la paralisi della circolazione non è più solo un disagio per gli utenti, ma incide direttamente sulla capacità delle istituzioni di funzionare.

“Se chi governa non riesce a raggiungere le sedi istituzionali, cosa accade a chi lavora per strada?”

Le sigle sottolineano come la situazione sia ormai insostenibile per una categoria che opera quotidianamente su strada e che vive il traffico come un ostacolo costante:

«Se il problema del traffico impedisce persino a chi amministra la città di raggiungere le sedi istituzionali, quanto pesa ogni giorno questa situazione sui tassisti?», si legge nella nota.

Il sit‑in del 6 ottobre vuole essere un richiamo diretto al Comune affinché vari finalmente un piano organico per la mobilità urbana, con interventi strutturali e immediati.