Carlo Sommella e Mondo Eventi Campania, una realtà imprenditoriale all’insegna dell’ottimismo nell’epoca del Covid.

Abbiamo incontrato per una intervista l’imprenditore Carlo Sommella, 49 anni di Napoli, titolare della agenzia Mondo Eventi Campania conosciuta in tutta Italia per i suoi eventi di moda, spettacolo, musica, cinema e televisione.

Ci parli della sua attività imprenditoriale.

La “Mondo Eventi Campania” nasce ben 24 anni fa, nella realtà napoletana, ed è una attività in forma di agenzia, che si occupa di moda, cinema, spettacolo, tv e eventi. L’agenzia ha sempre operato a 360 gradi con tanti eventi e manifestazioni sul territorio campano e non solo, le nostre attività sono molto conosciute e apprezzate dal pubblico.

E’ una attività che le ha dato soddisfazione?

Certamente, visto che la svolgo con grande passione, come dicevo, da oltre ventiquattro anni. Se si crede in un progetto si porta avanti e si vedono sicuramente i risultati anche nei momenti di difficotà. E la testimoniano anche le redazioni giornalistiche che hanno fornito il loro contributo stampa, da quotidiani come il Roma, il Mattino, Cronache di Napoli, Corriere del Mezzogiorno, a televisioni come Canale 21, Italia Mia e Telecapri.

Oltre agli eventi, di cosa si occupa la Mondo Eventi Campania?

Innanzitutto svolgiamo accogliamo le richieste di iscrizione, da parte di tutti coloro, di qualsiasi fascia di età o genere. Svolgiamo i cosiddetti “casting”, ossia quelle attività di selezione volte a candidarsi a far parte delle nostre attività sul territorio, con provini. E poi, i cosiddetti shooting, con realizzazione foto e video destinati alla selezione per noti brand, e provini per trasmissioni e format televisivi.

A che finalità sono rivolte queste selezioni?

Come già dicevo, a tutto ciò che è moda, cinema e spettacolo. Gli eventi sono il pane quotidiano di Mondo Eventi Campania, ma siamo anche collaboratori di produzioni cinematografiche (fra cui Cinema Sud Agency del regista Michele Cucciniello) che realizzano cortometraggi e lungometraggi e di lavori teatrali, scoprendo volti nuovi che spesso hanno continuato a credere nel settore iscrivendosi a scuole di cinema. Una soddisfazione averli “scoperti”, si può dire, tramite la nostra agenzia.

Dove e con chi svolgete principalmente le vostre attività?

Casting e shooting li svolgiamo principalmente presso il Complesso Impero Eventi, in zona Giugliano in Campania, e negli studi TLA TV, un accogliente network televisivo locale di Napoli, a via Gianturco. Abbiamo tanti collaboratori attorno a noi, difficile elencarli tutti, è sempre una grande sinergia professionale, ma ricordo che è sempre la Mondo Eventi Campania che coordina e organizza il tutto, a livello centrale. Giusto per elencare alcuni nomi che sono sempre nostri amici e fedeli collaboratori, la conduttrice, modella e docente di portamento Titti Ferro, il fotografo Giovanni Testa, e l’ufficio stampa DGNews.

Come ha vissuto questo difficile momento della pandemia?

Non ci siamo mai fermati, perché quando non si può operare con gli eventi sul territorio, si lavora “dietro le quinte”. Noi siamo napoletani, e siamo caparbi e sempre ottimisti. E io fra i primi lo sono stato e lo sarò sempre.

Prossimi eventi in programma?

Innanzitutto dei corsi di portamento orientati a alcuni progetti, sfilate e eventi, programmati già dal mese di giugno. I corsi saranno diretti dalla docente Titti Ferro. E quindi i primi lavori di selezione: il 30 maggio, presso il Complesso Impero Eventi, abbiamo uno shooting fotografico rivolto a tutti, dai 2 ai 45 anni. Il 6 giugno avremo un casting di cinema in collaborazione con il regista Michele Cucciniello. Il 27 giugno svolgeremo un casting per il brand startup di una nota attività, e rivolto alla scoperta di nuovi volti della moda, del cinema e della musica, con la collaborazione di noti produttori cinematografici e musicali, attori di rilievo nazionale e registi televisivi e cinematografici. Il 25 luglio, a seguito dei corsi che ho citato sopra, sarà svolto un evento di moda di rilievo nazionale, al Complesso Play Off, che si affaccia sul Lago Lucrino. Sfilate di moda davanti a una giuria di professionisti della stampa e dello show business. E poi riprenderemo a settembre con un nuovo casting, in previsione della nuova edizione del Festival della Bellezza in collaborazione con un noto parrucchiere di rilievo nazionale.

Non vi fermate mai, dunque.

Crederci è sempre la parola d’ordine di Mondo Eventi Campania e di Carlo Sommella. Nonostante le difficoltà del momento non ci fermiamo e invitiamo tutti coloro, dai giovanissimi ai meno giovani, che credono in sé stessi e nelle proprie capacità, di non fermarsi mai, a loro dico, rivolgetevi a noi, che siamo sempre stati testimonianza di una realtà crescente nel nostro territorio, dimostrando che anche Napoli, la Campania e il Sud Italia possono competere nel mondo della moda e dello show business.

Dove è possibile contattarvi?

Mondo Eventi Campania è su Facebook come Carlo Agenzia di Modelle, Instagram come Mondo Eventi Campania Agency, tramite il mio profilo Carlo Sommella e tutte le pagine ufficiali. Troverete anche in questo modo i recapiti ufficiali, telefono e e-mail, a cui poter scrivere per candidarsi ai nostri progetti. Garantiremo sempre una risposta, 24 ore su 24.

Grazie per il tempo dedicato per questa intervista.

Grazie a voi e in bocca al lupo a Napoli e all’Italia, sempre.